Sony Xperia X İçin Sailfish X İşletim Sistemi Detayları Paylaşıldı

Birkaç ay önce Jolla ve Sony bir araya gelerek Sony Xperia X modelleri için Sailfish OS portu olan Sailfish X geliştireceklerini açıklamıştı.

Sony Open Devices Program kampsamında geliştirilen Sony Xperia X için Sailfish X işşletim sistemi 27 Eylül tarihinde resmen geliyor. İşletim sistemini kullanabilmek için 49.90€ ödemek gerekiyor. Ancak sistemin bazı hataları da yok değil.

Öncelikle telefona Sailfish X yüklemek için Linux işletim sistemine sahip bilgisayar olması gerekiyor. Jolla yükleme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini anlatmış olsa da bilgisayar ile pek alakası olmayanlar için zor bir kurulum olabilir.

Sürümün klavyesinden veri girişi çok yavaş yapılıyor ancak bu bir sonraki Sailfish OS güncellemesi ile giderilecek. Bluetooth şimdilik çalışmıyor. Geliştiriciler şu anda Bluetooth’un bazı özelliklerini çalıştırmayı başardı ancak tam anlamıyla çalışmıyor. Ayrıca parmak izi okuyucu, barometre ve adım sayar gibi sensörler de şu an kullanılabilir durumda değil. Video oynatmada ve video çekmede bazı problemler var ancak bunun üzerinde hala çalışılıyor. Şimdilik varsayılan olarak iki işlemci çekirdeği çalışıyor.