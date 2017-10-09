Sony Xperia X Modelleri İçin Sailfish X Resmen Yayınlandı

Finlandiya merkezli Jolla bugün yaptığı açıklama ile Sony Xperia X modeli için Sailfish OS sürümünün resmen yayınlandığını duyurdu.

Şimdilik sadece Sony Xperia X modeli için yayınlanan işletim sistemi Sailfish X adıyla 49.90€’dan çıktı. Sailfish X, Android işletim sisteminin farklı bir sürümü değil. Tamamen Jolla tarafından geliştirilmiş olan farklı bir işletim sistemi.

Sailfish X’i satın alanlar 11 Ekim tarihini beklemek zorunda. İşletim sistemi şimdilik sadece Avrupa Birliği, Norveç ve İsveç’te kullanılabilir olacak. Yazılım güncellemeleri en az bir sene sürecek. Jolla işletim sistemini satın alanlar için kurulum ve kullanım rehberi ile beraber 1 senelik müşteri hizmeti verecek.