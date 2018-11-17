Sony Xperia telefonlara gelen Android Pie neler sunduğuna bakıyoruz! Sony’nin her zaman olduğu gibi yine önce davrandığı güncelleme konusunda Sony Xperia XZ1 ve Sony Xperia XZ Premium modellerine Android 9 Pie güncellemesini sundu.

Biz de vakit kaybetmeden Xperia XZ1’e Pie güncellemesini yaptık ve XZ Premium’u ise karşılaştırma yapmak adına güncellemesini beklettik. Peki, Android Pie ile beraber Sony Xperia telefonlarda hangi yeniliklikler var? Gelin hep beraber görelim.

İyi seyirler…

Sony Xperia telefonlara gelen Android Pie neler sunuyor?