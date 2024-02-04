Sony Xperia F serisi ile katlanabilir telefon işine girebilir. Katlanabilir telefon pazarında rekabeti artıracak bir hamle, Sony cephesinden bu yıl Barselona’da düzenlenecek MWC 2024 etkinliğinde gelebilir. Sony katlanabilir telefon pazarına giriş yapan son marka olabilir. İşte Sony Xperia F olarak adlandırılması beklenen cihaz hakkında bildiklerimiz.

Sony Xperia F Katlanabilir Telefon Pazarında Galaxy Z Flip’e Rakip Olmaya Geliyor

Teknoloji devi Sony, katlanabilir telefon pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir bu alanda adı geçen Sony Xperia F modeli, katlanabilir telefon dünyasına yeni bir soluk getirebilir. Sony’nin katlanabilir telefon konusundaki sessizliğinin ardından gelen haberler, bu alandaki çalışmaların sadece Apple ile sınırlı olmadığını gösteriyor.

2019’da Sony’nin Xperia F modeli üzerinde çalıştığına dair spekulasyonlar ortaya çıkmıştı. Bu modelin, 21:9 en-boy oranına sahip, kapaklı bir yapıya sahip olacağı ve Samsung’un Galaxy Z Flip 5 ve Motorola’nın Razr+ modellerine benzer bir tasarıma sahip olabileceği konuşuluyor.

Son gelen haberlere göre, Sony içerisinden bir kişi, şirketin katlanabilir telefon pazarında tam hız ilerlememesinin sebebini açıkladı. Bu kaynağa göre, katlanabilir telefonları ilk satın alan kullanıcıların %70’i bir sonraki satın alımlarında geleneksel akıllı telefonlara dönüyorlar.

Yani katlanabilir telefonlar halen olgunlaşmış bir teknoloji değil. Bu telefonların büyüsüne kapılıp alan kullanıcılar ise genelde tekrar bu tarz bir akıllı telefon almayı tercih etmiyor. Sony bu nedenle katlanabilir telefon pazarına çekingen yakalşıyor. Ancak, bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı ve Sony’nin resmi pozisyonunu yansıtmayabilir.

Sony’nin MWC 2024 etkinliğinde katlanabilir Xperia F’in tanıtılıp tanıtılmayacağı ise hala bir muamma. Şu ana kadar herhangi bir sızıntı veya görüntü ortaya çıkmadı ancak Sony’nin MWC etkinliğinde yeni telefonlarını tanıtması bekleniyor.

Sony Xperia F modelinin, diğer geleneksel Sony telefonlar gibi 21:9 en-boy oranına sahip 7 inçlik bir 4K çözünürlüklü ekranla geleceği ve katlanabilir telefon pazarında iddialı bir oyuncu olacağı söyleniyor.

Katlanabilir telefonlar, son yıllarda popülerlik kazanmaya başladı. Kapaklı katlanabilir telefonlar arasında Samsung Galaxy Z Flip modelleri, bu alandaki en popüler seçenekler arasında yer alıyor. Sony’nin Xperia F modelinde bazı cafcaflı özelliklere yer vererek bu alandaki rekabete katkıda bulunabileceği de iddia ediliyor.

Sonuç olarak, Sony cephesinin katlanabilir telefon pazarına girişi, bu alandaki rekabeti artırabilir ve tüketicilere daha geniş bir seçenek yelpazesi sunabilir. Ancak, Xperia F’in ne zaman ve hangi özelliklerle piyasaya sürüleceği konusunda net bir bilgi henüz yok.

Teknoloji tutkunları, Sony’nin MWC etkinliğini merakla bekliyor ve Xperia F’in tanıtılıp tanıtılmayacağını görmek için heyecanla bekliyorlar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony katlanabilir telefon pazarına girmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!