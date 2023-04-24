Sony‘nin Xperia 5 V olduğuna inanılan XQ-DQ72 model numaralı 5G akıllı telefonu, Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi’nin 3C sertifikası tarafından onaylandı. Cihaz 33W hızlı şarj özelliğine sahip olacak, ancak şaşırtıcı bir şekilde güç adaptörü olmadan satılacak.

İçindekiler Sony Xperia 5 V 3C sertifikasını geçti

Sony Xperia 5 V 3C sertifikasını geçti

Xperia 5 V, Geekbench’in benchmark veritabanında çoktan yerini aldı. Güçlü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle donatılması ve 12GB ve 16GB olmak üzere iki farklı RAM versiyonuyla satışa sunulması bekleniyor. Cihazın ayrıca Xperia 1 V ile birlikte Bluetooth LE Audio ve LC3’ü destekleyen ilk cihaz olması bekleniyor, bu da cihazın genel ses deneyimini geliştirecek.

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Sony’nin Xperia telefonları için isimlendirme kuralı basit ve net bir sisteme dayanıyor. Yeni Xperia 5 V’nin model numarasındaki XQ-D, Sony’nin akıllı telefonlarının en son yinelemesi olan Mark V neslini temsil ediyor. Geçen yılki model XQ-C olarak etiketlenmişti, bu da şirketin yeni nesilleri belirtmek için alfabede ilerlediğini gösteriyor. Numaradan önceki “Q” bu telefonun Xperia 5 olduğunu gösterirken, Xperia 1 model numarasındaki “T” ile tanımlanıyor. Son olarak, “Q “dan sonraki sayı satış pazarını ve cihazın tek ya da çift SIM kartlı olduğunu gösteriyor.

Sony’nin cihazlarında performans ve kaliteye öncelik verdiği biliniyor ve Xperia 5 V’nin de farklı olmaması bekleniyor. Hızlı şarj özelliği ve güçlü işlemcisiyle cihaz, kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazırlanıyor.