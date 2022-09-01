Sony, çevrimiçi etkinlikte üst düzey akıllı telefonu Xperia 5 IV‘ü duyurdu. 120 Hz yenileme hızına ve 240 Hz dokunmatik tarama hızına sahip 6.1 inç 21:9 CinemaWide FHD+ HDR ekrana sahip. 8 GB RAM, 128 GB depolama ile Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile beraber geliyor. Gelin diğer tüm teknik özelliklerine yakından bakalım.

Aynı 12 megapiksel ana kamerayı f/1.7 diyafram, OIS, 12 megapiksel ultra geniş sensör ve OIS’li 12 megapiksel 2.5x telefoto lens ile koruyor. Üçü de 4K HDR 120 fps video kaydı, Eye AF ve Nesne İzleme sunuyor. Şirket, kesintisiz yakınlaştırma özelliğini de beraberinde getiren cihaz, bir lensten diğerine geçerken herhangi bir görüntü bozulması veya karartma olmadan video kaydederken odak uzaklığını da ayarlayabiliyor. 4K HDR video selfie’leri için yeni bir 12MP ön kamera yer alıyor.

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Telefonda Tam Aşamalı stereo hoparlörler, Sony’nin kendi 360 Reality Audio özelliği ve ayrıca Sony Pictures Entertainment ile işbirliği içinde ayarlanmış Dolby Atmos desteği de beraberinde getiriyor. Önünde Corning Gorilla Glass Victus koruması ve yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahiptir. Hızlı şarj ve Qi kablosuz şarj desteği ile daha büyük 5000 mAh pil ile beraber geliyor. Ayrıca kutuda bir şarj cihazı ve kablo mevcut değil.

Sony Xperia 5 IV ABD fiyatı 999,99 Dolar, Avrupa fiyatı 1.049 Euro

İçindekiler Sony Xperia 5 IV teknik özellikleri

Sony Xperia 5 IV teknik özellikleri

21:9 en boy oranı, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz Hareket bulanıklığı azaltma, 240 Hz Dokunmatik tarama hızı, DCI-P3 %100, X1 için 6.1 inç (2520×1080 piksel) Full HD+ OLED HDR Ekran mobil Corning Gorilla Glass Victus koruması

Adreno yeni nesil GPU’lu Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 1 4nm Mobil Platform

8 GB LPDDR5 RAM, 128 GB (UFS 3.1) dahili bellek, microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 12

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

Exmor RS sensörlü 12MP arka kamera, 1/1.7″ sensör, f/1.7 diyafram, Hybrid OIS/EIS, 12MP f/2.2 diyafram 1/2.5″ Exmor RS 124° 16 mm ultra geniş açı, 12MP f/2.4 (60 mm 40° FoV) telefoto lens, OIS, 2,5x optik zoom, 7,5x hibrit zoom, ZEISS kaliteli lensler, ZEISS T* Kaplama, Gerçek Zamanlı Eye AF (İnsan, Hayvan), Gerçek Zamanlı İzleme, 4K HDR 120 fps video kayıt, Akıllı Aktif Mod (5 eksenli stabilizasyon)

1/2,9″ Exmor RS mobil sensörlü 12 MP ön kamera, f/2.0 diyafram, 84° geniş açılı lens, 4K HDR video kaydı

3,5 mm ses jakı, 360 Reality Audio, 360 Reality Audio donanım kod çözme, 360 Uzamsal Ses, Tam Aşamalı stereo hoparlörler, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, Stereo Kayıt, Qualcomm aptX HD ses

Yana monteli Parmak İzi sensörü

Boyutlar: 156 x 67 x 8,2 mm; Ağırlık: 172g

Suya dayanıklı (IPX5/IPX8), Toz geçirmez (IP6X)

5G (alt-6GHz) / 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.1 Tip-C

30W (USB PD) hızlı şarjlı 5000mAh Pil, Xperia Uyarlanabilir Şarj, Pil Bakımı, STAMINA Modu, Qi Kablosuz şarj, Pil Paylaşımı işlevi