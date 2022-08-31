iPhone 14 Pro henüz Apple tarafından resmi olarak duyurulmadı, ancak yeni nesil cep telefonunun versiyonunu taklit eden bazı cihazlar Çin’de satışta çıktı. Görsel olarak orijinallerine benzese de sahte modeller Android‘i çalıştırıyor.

Yayına göre iPhone 14 Pro’nun klonları, bazı detaylara dikkat ederek mümkün olduğunca gerçek versiyonu yansıtmaya çalışıyor.

Apple’ın akıllı telefon kutusu bile, şüphelenmeyen müşterileri kandırmak veya yeni iPhone’a benzer bir cep telefonu edinmenin daha ucuz bir yolunu arayanları memnun etmek için barkodlar, çıkartmalar ve bazı aksesuarlar dahil olmak üzere cihazın sahte sürümlerine kopyalanıyor. Aşağıdaki video, Çin pazarında satılan kopyalardan birini sunuyor:

“Korsan iPhone 14 Pro” da, iOS’u taklit eden bir Android sürümünü bulunduruyor. Yayına göre, yazılım yalnızca Apple’ın orijinal sistemini taklit ediyor.

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Çin’de satışa sunulan iPhone 14 Pro’nun kopyaları tüketicileri hazırlıksız yakalayabileceği gibi, Apple’ın yeni nesil telefonu da resmi lansmandan önce dolandırıcılık uygulamalarında kullanılıyor. Bunlardan biri 30 Salı günü Kaspersky tarafından bildirildi.

iPhone 14 dolandırıcılığında, siber suçlular sahte cep telefonu teklifleri yayarak modeli ön satışta satın alanlara cazip indirimler vaat ediyor. Mağdurlar, herhangi bir ürün alamayacakları için satın alma için harcanan parayı kaybetmenin yanı sıra, Apple ID kimlik bilgilerini çalarak daha fazla hasara neden olabilir.

iPhone 14 ve diğer ürünlerini tanıtacağı lansman 7 Eylül’de Apple tarafından yapılacak.

Kaynak: MacRumors