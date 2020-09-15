Mobil
Xperia 5 Mark II, TENAA’da görüntülendi!
Sony’nin amiral gemisi Xperia 5 Mark II, TENAA sertifikasyonunda görüntülendi. Cihaz, 17 Eylül’de gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılacak.
İlginizi çekebilir: Sony Xperia 5 Mark II, 18W şarj cihazıyla gelecek
17 Eylül’de tanıtılacak
Yeni cihazların tantıldığı Eylül ayında etkinlik gerçekleştirecek olan firmalardan biri de Sony. İçerik üreticilerini hedefleyerek tasarladığı 5G bağlantı teknolojisine sahip Xperia 1 Mark II’nin halefi olacak model, 17 Eylül’de tanıtılacak.
Sertifikasyon programı çerçevesinde TENAA’da görüntülenen Xperia 5 II’de Sony, klasik Omni-Balance tasarımını sürdürüyor. İçerik üreticileri ve sinema standartlarını baz alan cihazda 6.1” büyüklüğündeki OLED FullHD+ 120Hz tazeleme hızına sahip ekran ise 21:9 formatında. Tasarım dilini sürdürdüğü Xperia 5’e göre boyut olarak biraz daha küçük olan cihazda üst ve alt çerçevelerin 1-2 milimetre kadar inceleceğini söylemek yanlış olmaz.
Yansıma önleyici ZEISS kamera kaplamasıyla geliyor
Xperia 5 Mark II’deki üçlü kamera seti, lenslerinde ZEISS üretimi yansıma önleyici kaplama ile gelecek. 12MP+12MP+12MP olarak sıralanan kameralarda ise bir geliştirmeye gidilmediği görülüyor.
Xperia 5 Mark II, Snapdragon 865’den güç alacak
17 Eylül’de lansmanı gerçekleştirilecek olan Xperia 5 II, 7nm+ mimarili Qualcomm Snapdragon 865’den güç alacak. 8GB RAM bulunacak modelde 4000 mAh kapasiteli bir bataryanın yer alması bekleniyor. Cihazda biyometrik güvenlik önlemi olarak bir Sony klasiği olan güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu yer alacak. 18W hızlı şarj desteğiyle gelecek cihazın 1000$ civarında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Sony’nin mobil kısımdaki yeni cihaz tutumu Xperia’yı kurtarmaya yetecek mi hep beraber göreceğiz.
Mobil
EMUI 11 videosunda 66W şarj detayı!
Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan EMUI 11 için hazırlanmış bir videoda, 66W hızlı şarj detayı dikkat çekti. Adaptörün yakında çıkacak olan Huawei Mate40 serisinde kullanılacağı düşünülüyor.
İlginizi çekebilir: Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı!
EMUI 11 videosunda ortaya çıktı
ABD ile yaşadığı sıkıntılara rağmen hız kesmenden yeni ürün ve teknolojilerini tanıtmaya devam eden Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Huawei Geliştiriciler Konferansı İle HarmonyOS 2.0‘dan EMUI 11‘e ve birçok farklı ürünle alakalı detayları paylaşmıştı. Bugünlerde paylaşılan EMUI 11‘le ilgili bir videoda görülen 66W hızlı şarj detayı ise son derece dikkat çekici.
Mate40 serisiyle beraber gelebilir
Huawei’nin yakın zamanda çıkartması beklenilen Mate40 serisi cihazlarında TSMC tarafından üretilen en yeni nesil HiSilicon Kirin işlemci kullanılacak. Huawei ile TSMC ortaklığında, 5nm üretim sürecinden çıkan Kirin 9000 ile beraber geleceği düşünülen Mate40 serisinde 66W hızlı şarj kullanılacağı daha önce iddia edilmişti. Bu bağlamda Çin’deki sertifikasyon programlarında da görünen 66W hızlı şarj adaptörü, bu sefer EMUI 11 videosundaki detayla kendisini daha fazla gösterdi.
EMUI11彩蛋发现没，华为官方暗示Mate40系列支持最高66W有线充电，终于升级了[二哈] pic.twitter.com/5ZFlkLhKSs
— Digital Chat Station (@StationChat) September 11, 2020
Videoya ulaşılamıyor
Yalnız bahse konu olan EMUI 11 videosu, ilginç bir şekilde haberlerin yapılmasının ardından sırra kadem basmış durumda. Gizmochina ise, ‘Digital Chat Station‘ isimli bir Twitter kullanıcısının video kaybolmadan evvel aldığı ekran görüntüsünü paylaştı. Ekran görüntüsüne bakıldığında, açıkça 66W hızlı şarj detayı kendisini net bir şekilde belli ediyor. Videonun şirket ya da başka biri tarafından mı kaldırıldığı ise bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Poco X3 NFC ile Xiaomi, oyuncuları hedefliyor!
120 Hz ekran tazeleme hızı, 5160 mAh dev batarya ve Snapdragon 732G ile Poco X3 NFC, oyunseverleri hedef alıyor. Xiaomi ise Poco X3 NFC’yi global pazara sunma niyetinde.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10T Pro tasarımı belli oldu!
Poco X3 NFC ile Xiaomi, oyuncuları hedefliyor
Xiaomi’nin alt markası Poco tarafından piyasaya sürülen ‘gerçek’ orta-üst segmen cihazı Poco X3 NFC, fiyatı ve özellikleriyle oyunseverlerin aklını çelecek gibi görünüyor. Genellikle oyun odaklı cihazlarda bulunan 120Hz tazeleme hızına sahip 6.67″ LCD panelle gelen cihazda, Snapdragon 730G’nin hız aşırtılmış versiyonu olan 732G bulunuyor. Qualcomm’un oyuncular için geliştirdiği Snapdragon Elite Gaming gibi teknolojileri de 732G tarafından destekleniyor. Xiaomi oyun odaklı tasarlanan orta-üst segment cihazında, oyuncuları prizlerden daha uzun süre uzak tutmayı hedefleyerek 5160 mAh kapasiteli bir batarya kullanmayı tercih etmiş.
Poco X3 NFC, 33W hızlı şarj desteği ile geliyor
Yüksek kapasiteli bataryalar hepimizi heyecanlandırsa da hızlı şarj teknolojileri de mobil cihazlar için bir o kadar önemli. Bu bağlamda Xiaomi, 33W hızlı şarj desteğini de cihaza eklemeyi ihmal etmemiş. Oyuncular için düşünülmüş olan bir diğer detay ise cihazda yer alan stereo hoparlörler ki bu fiyat seviyesinde yer alan cihazlarda genellikle mono hoparlörler tercih ediliyor. Cihaz ve verilerin güvenliği içinse cihazın yan kısmına konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.
OnePlus Nord ve Samsung A Serisi hedefte
Poco X3 NFC modelinin 6 GB RAM 64 GB hafızalı versiyonu 199€, 6 GB RAM 128 GB depolamalı versiyonu ise 249€ ile Avrupa pazarında yerini alıyor. Poco X3 NFC’nin, Avrupa’da A serisi ile başarı sağlayan Samsung ve Nord modeli ile orta seviyedeki pazardan pay almaya çalışan OnePlus gibi rakipleri bulunuyor.
It's now time to take a good look INSIDE the new smartphone that has #ExactlyWhatYouNeed
Watch as we teardown #POCOX3 NFC. pic.twitter.com/llrU7blfvO
— POCO (@POCOGlobal) September 11, 2020
X şeklindeki kamera dizlimi ile diğerlerinden ayrılıyor
Bu kez Poco X3 NFC ‘de Poco X2 ve F2 Pro gibi Redmi ile ortak bir tasarım tercih edilmemiş. X şeklindeki kamera dizilimiyle farklı bir tasarım ortaya çıkartılmış. Cihazda bulunan Sony üretimi 64 MP IMX682 sensörüne 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro lens eşlik ediyor. Portre modunda çekim yapmak için de cihazda 2 MP derinliklik sensörü bulunuyor. Poco X3 NFC’nin arka tarafında polikarbonat plastik tercih edilirken ön taraf Gorilla Glass 5 ile koruma altına alınmış.
Mobil
Petal Search hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar!
Huawei, Petal Search adlı mücevherinde yaptığı yenilikleri bu yılki HDC etkinliğinde açıkladı. Petal, sıradan bir arama motorundan daha öte, tam teşekküllü bir yardımcı olarak kullanıcıların hayatında kendine yer edinecek.
İlginizi çekebilir: Huawei MateBook X ve Matebook 14 yenilendi
Aslında Petal Search’ü yeni görmüyoruz. Huawei, Google ile arasındaki soğuk savaş gölgesinde, mayıs ayında bu arama motorunu duyurmuştu. Petal Search, evet bu zamana kadar bir arama motoruydu; ama artık kullanıcıların uygulama bulmalarını kolaylaştırmak başta olmak üzere çok daha fazlasını yapabiliyor. Peki çok daha fazlası derken neyi kastediyoruz? Şimdi bu arkadaşla alakalı bilmeniz gerekenlerden bahsedelim.
Petal Search: ‘Akıllı’ kelimesinin son altı harfi!
İlk olarak Petal Search’ün sadece Huawei telefonlar için değil, tüm Android cihazlarda kullanılabilen bir servis olduğunu belirtmemizde fayda var. Bu servisin en dikkat çekici özellikleri arasında; haber, görsel, video, müzik, rezervasyon, bilet satın alma vb. işlemleri kullanıcıların bulunduğu konuma ve kişisel tercihlerine göre yapabilmesi yer alıyor.
Petal Search aynı zamanda haberler, işletmeler, seyahat ve alışveriş olmak üzere kullanıcıya 4 ana kategori sunarken; geliştiricilere ise verilerini özel bir API ile kendi bünyesine entegre edebilme imkanı da tanıyor.
Bunlar, en nihayetinde bir arama motorunun olmazsa olmazı denebilecek sıradan özellikler. Ancak Huawei’nin Petal Search ile temel amacının aslında Google eksikliğini doldurmak olmasından dolayı, kullanıcılara Google’ı da aratmaması gerekiyor. Bu noktada Petal, Google’da da var olan görsel arama özelliğine de sahip. Kullanıcılar Petal Search sayesinde telefonunun galerisinden veya direkt kamerasından çekerek istedikleri görseli internet ortamında aratabiliyor.
Diğer taraftan Huawei, İspanya ve Türkiye’de Petal Search için kendi bağımsız indeksleme sistemini kullanıyor. Bu bağlamda şirketin, en azından bir noktada Bing ve Google’a tam manada rakip olabileceğini söyleyebiliriz. Diğer ülkelerde hala çeşitli ortaklarıyla Petal Search’ü kullanıcılara sunan Huawei, çok yakında kademeli olarak bu ülkelerde de kendi indeksleme sistemini kullanıma sunmayı planlıyor.
Arama motoru görünümlü uygulama merkezi
Huawei, Petal Search arama motorunun doğrudan AppGallery ile entegre bir şekilde farklı kaynaklardan uygulama bulabildiğini söyledi. Bunu yaparken Petal; Aptoide, APKPure ve APKCenter gibi APK sitelerinden kullanıcıların istediği uygulamayı bulabiliyor.
Yalnız APK’ların – özellikle de bankacılık uygulamalarının – her zaman güvenli olmadığı ve potansiyel riskler barındırabileceği tartışılmaz bir gerçek. Ancak bu APK sağlayıcıları, Huawei’ye göre kullanıcıların istedikleri uygulamayı bulabilme noktasında güvenli uygulamalar barındırıyor. Şirket bu iddiasını ise uygulamaları kendi güvenlik testlerinden de geçireceğini söyleyerek destekliyor.
Güvenlik ve gizlilik konusunda Petal Search’ün, GDPR uyumluluğu için European Privacy Seal tarafından onaylandığını da belirtmemizde fayda var. Bu durum, servisi kullanan kişilere ait kişisel bilgilerin ve çerezlerin Huawei tarafından izlenmediği anlamına geliyor. Ayrıca veriler de her kullanıcının kendi bölgesinde saklanıyor.
Diğer Petal Search özellikleri
◾ Uygunsuz içerikleri filtreleme
◾ Telif hakkıyla korunan içeriklerin güvenliğini sağlama
◾ Karanlık mod
◾ Telefon genelinde arama (Rehber, mesajlar vb.)
◾ Müzik, video ve uygulamaları arayabilme
Anlaşıldığı üzere Huawei’nin arama motoru Petal Search, bir akıllı telefon kullanıcısının telefonunda yapmak isteyebileceği her şeyi yapmasına yardımcı oluyor. Böylelikle Huawei, hem Google’a dişli bir rakip olacak hem de kullanıcıları yepyeni bir deneyim yaşatacak.