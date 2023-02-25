Sony’nin Xperia 5 V ve Xperia 10 V gibi yeni Xperia telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Sony Xperia 10 V, geçen yılki Xperia 5 IV gibi orta sınıf bir telefon olacak. Sızıntıları ile bilinen Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), Xperia 10 V’un CAD tabanlı render’larını ve 360 derece videosunu paylaştı.

Xperia 10 V render’ları, tasarımının selefininkiyle neredeyse aynı olacağını gösteriyor. Diğer markaların orta sınıf telefonlarının çoğu, ekran için bir su damlası çentiği tasarımına sahip olacak. Ancak Sony, amiral gemisinde ve orta sınıf telefonlarında ekran sınırları sunmaya devam ediyor.

Xperia 10 V’in yan çerçeveleri ince olacak. Ancak kalın bir selfie kamerası ve hoparlör yüzünden üst bölüm oldukça kalın görünüyor. Önceki nesilde olduğu gibi Xperia 10 V’in üst çerçevesi de bir RGB LED göstergesi, bir ortam ışığı sensörü ve bir yakınlık sensörü yer alabilir.

Üst çerçeveden daha kalın olan alt çerçeve başka bir hoparlörle donatılacak. Xperia 5 V’in yalnızca bir hoparlörü vardı. Ancak yeni model, çift hoparlörler sayesinde stereo çıkış sunacak. Xperia 10 V’in üst kenarında mikrofon ve 3,5 mm ses jakı yer alacak. Altta, bir USB-C bağlantı noktasıyla birlikte başka bir mikrofon bulunacak.

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Telefonun arka panelinde üzerinde LED flaş bulunan üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Arka kabukta ayrıca NFC, Sony ve Xperia logosu yer alıyor. OnLeaks, Xperia 10 V’in yaklaşık 6.1 inç büyüklüğünde düz bir ekran ile geleceğini belirtiyor. Çözünürlük ise muhtemelen HD+ olacak.

Cihaz 153,3 x 68,4 x 8,5 mm ölçülerinde olacak. Kalınlığı arka kamera tümseğinde 9,4 mm’ye çıkacak. Sony, yeni nesil Xperia telefonlarının ayrıntılarını henüz doğrulamadı. Sony’nin yeni telefonunun Mayıs ayında piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor. İşlemci tarafında ise muhtemelen Snapdragon 7 Gen 1 tercih edilecek.