Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 II için Android 11 güncellemesi yayınlandı
Sony, Xperia 5 II akıllı telefonu için Android 11 güncellemesini kararlı haliyle OTA kanalı üzerinden dağıtmaya başladı. Sony’nin Avrupa ve Güney Doğu Asya’dan başlayarak kademeli bir biçimde dağıtımına başladığı güncelleme, Xperia 5 II’yi Android 11’in yenilikleriyle donatıyor.
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Android işletim sisteminin geliştiricisi Google, önümüzdeki ay en yeni Android sürümü olan Android 12’nin ilk geliştirici önizlemesini kullanıma açacak. Böylelikle Android 12 ve beraberinde taşıdığı yepyeni özellikleri konuşuyor olacağız. Fakat, Android 12’nin selefi Android 11’e güncelleneceği resmen duyurulmasına rağmen halâ sırasını bekleyen bir sürü akıllı telefon var. Bu akıllı telefonlardan birkaç tanesi de Japon teknoloji devi Sony’nin ürün gamında bulunuyor.
Hatırlatmamız gerekirse, Sony resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Xperia 1 II, Xperia 5 II, Xperia 10 II, Xperia 1 ve Xperia 5 modellerine Android 11 güncellemesini vereceğini söylemişti. Tarih olarak da Ocak-Şubat 2021’e işaret eden şirket, gerçekten de sözünü tutmakta kararlı gibi görünüyor. Bugün itibarıyla Sony Xperia 5 II için Android 11 güncellemesi OTA kanalı üzerinden dağıtılmaya başlandı.
Üstelik güncelleme sadece tek bir ülkeden değil; Avrupa, Rusya, Güney Doğu Asya olmak üzere birçok bölgeden indirilebiliyor. Bu bölgelerden başlayarak kademeli bir biçimde dağıtılan güncellemeyi ilk alan Xperia 5 II kullanıcılarından biri olmuş olabilirsiniz, bu nedenle güncellemelerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Güncelleme size geldiyse, hemen Ayarlar > Sistem güncellemesi bölümünden kontrol edebilir ve cihazınızı en son yazılımına yükseltebilirsiniz.
Android 11 güncellemesiyle Sony Xperia 5 II ne yeniliklere sahip olacak?
- Tek bir yerde sohbet yönetimi: Farklı uygulamalarda arkadaşlarınız ve ailenizle yapılan önemli görüşmeler kilit ekranında gösterilebilir.
- Konuşma balonları: Herhangi bir mesajlaşma uygulamasından (işlevin uygulama tarafından desteklenmesi koşuluyla) yapılan görüşmeler artık ekrana sabitlenebilir, böylece her zaman tüm ekran içeriklerinde görülebilir ve çoklu görev sırasında daha da iyi kullanılabilir.
- Ekran kaydı: Ekranın video biçiminde kaydedilmesi artık doğrudan Android 11’de desteklenmektedir ve artık ayrı bir uygulama aracılığıyla yapılması gerekmez.
- Tüm akıllı cihazlar için tek bir uygulama: Evdeki ısıtma, aydınlatma veya güvenlik sistemleri gibi akıllı cihazlar, güç düğmesine uzun bir basışla otomatik olarak açılan entegre bir uygulama aracılığıyla kontrol edilebilir.
- Ses seçimi: Medya oynatmayı kontrol etmek artık daha kolay. Tek bir düğmeye basarak kulaklık ve hoparlör gibi bağlı ses cihazları arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.
- Ses kontrolü: İnternet bağlantısı olmadan bile sezgisel sesli komutlar sayesinde uygulamalara daha hızlı ve daha kolay erişim.
- Sony Xperia 5 II ek güvenlik güncelleştirmeleri: Ek güvenlik ve gizlilik güncellemeleri otomatik olarak ve doğrudan Google Play’den Sony Xperia akıllı telefona gönderilir, böylece en son koruma önlemleri her zaman kurulur.
- Uygulamalar için daha kolay erişim yetkilendirmesi: Hangi uygulamaların gizli verilere erişmesine izin verildiği ve hangileri artık tek seferlik bir yetkilendirme kullanılarak rahatça düzenlenebiliyor. Uzun süredir kullanılmayan uygulamalar için tüm yetkiler otomatik olarak sıfırlanır.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7 ve 7T serisi için OxygenOS 11 Açık Betası yayınlandı
OnePlus 7 ve OnePlus 7T serisi için Android 11 tabanlı OxygenOS 11 işletim sisteminin Açık Betası, OTA kanalı üzerinden yayınlandı. OnePlus güncellemeyi daha önce yayınlamayı planlıyordu fakat teknik sebepler nedeniyle ertelemişti. Görünüşe bakılırsa söz konusu teknik problemler giderilmiş ve Android 11 en azından beta formunda yayınlanabilecek hale gelmiş.
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Android işletim sisteminin en son versiyonu olan Android 11’in piyasaya sürülmesinden beri, akıllı telefon üreticileri telefonlarına güncellemeyi vermeye başladılar. Şimdiye kadar OnePlus, Xiaomi, Huawei diğer popüler Android üreticileri Android 11’i gerek beta süreciyle gerekse kararlı haliyle OTA kanalı vasıtasıyla kullanıcılarına gönderdi.
Beta çalışmalarında OnePlus 8 serisiyle başarılı bir şekilde başlatan OnePlus, teknik aksaklıklar nedeniyle 7 ve 7T serisi için güncellemeyi ertelemişti. Ancak OnePlus o teknik aksaklıkları gidermiş olsa gerek, bugün itibarıyla 7/7T serisi için Android 11 tabanlı OxygenOS 11 Açık Beta 1 güncellemesini yayınladığını duyurdu. OnePlus’ın resmi forumlarında paylaşılan bilgilere göre, güncelleme OnePlus 7/7 Pro ile birlikte 7T/7T Pro kullanıcıları tarafından indirilebiliyor.
Bu arada güncelleme şimdilik beta aşamasında olduğu için birkaç tane problemi var. Bu nedenle telefonunuz sizin için hayati önem taşıyorsa ve risk alabilecek durumda değilseniz, güncellemeyi yüklememenizde fayda var. OxygenOS 11 Açık Beta 1 güncellemesinde tespit edilen problemlere ve özelliklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:
Bilinen sorunlar
- Güç tüketimi ve işletim sistemi stabilitesi kararlı değil.
- Bazı durumlarda galeri uygulamasının yavaş açılabilir ve bazı resimler galeride açılmayabilir.
- Bluetooth aracılığıyla bağlanan cihazlarda (kulaklık, hoparlör, vb.) ses sorunları meydana gelebilir.
- Parlaklık ayarında yapılan değişiklikler geç uygulanabilir.
OxygenOS 11 beta ile OnePlus 7/7T serisine gelen yenilikler
Sistem
- Yeni arayüz tasarımı, çeşitli optimizasyonlar ile size daha rahat bir deneyim sunuyor.
- Gün doğumu ve gün batımı arasında dinamik geçişler sağlayan yepyeni hava durumu kullanıcı arayüzü eklendi.
- OxygenOS 11 ile durum çubuğundaki parlaklık çubuğu ekranı optimize edildi. Hızlı ayarları aşağı çekerek parlaklığı kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ambient display
- OxygenOS 11 sürümünde Always On Display (sürekli açık ekran) özelliği eklendi. Yol: Ayarlar – Ekran – Ambient display
- 10 yeni saat stili eklendi. Yol: Ayarlar – Özelleştirme – Saat Stili
Zen Modu
- 5 yeni tema ve zamanlama seçenekleri eklendi.
- Zen Moduna grup özelliği eklendi, artık arkadaşlarınızı davet edebilir ve Zen Modunu birlikte kullanabilirsiniz.
Diğer özellikler: Karanlık mod için kısayol tuşu, yanlış dokunmayı engelleme özelliği; tek bir yerde Fnatic modu, WhatsApp, Instagram ve Ekran Kaydedicinin kullanışlı anahtarları için yeni eklenen oyun araçları kutusu.
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Akıllı Telefonlar
Vivo Y31 Snapdragon 662 ve 5000mAh pil ile tanıtıldı
Dün Hindistan için Y20G telefonunu tanıtan vivo firması Y serisine yeni bir telefon daha ekliyor ve ilk defa 2015’de 4.7inç’lik ekran ve tek arka kamerasıyla piyasaya sürülen Y31, bu sefer yenilenerek geliyor.
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vivo Y31 (2021) Snapdragon 662 yonga setine sahip olup Android 11 tabanlı Funtouch 11 işletim sistemiyle gelecek. Hafıza alanında ise 6GB RAM barındıran akıllı telefon, 128GB depolama alanına sahip. Bu rakam ise microSD girişiyle beraber 1TB’a kadar çıkabiliyor.
Telefon ekranı ise 6.58inç FullHD+ LCD özellik sunarken ön tarafta 16MP’lik kamera için bir çentik görülüyor. Arkada ise X50 Pro cihazına benzer şekilde üçlü bir kamera takımı karşımıza çıkıyor. Bunlar 48MP ana kamera, 2MP derinlik, 2MP ise makro kamera olarak sıralanıyor. Makro kamera ise 4cm’ye kadar fotoğraf çekmenize imkan tanıyor.
Akıllı telefon, Elektronik Görüntü Sabitleme özelliğini kullanan Ultra Stabil Video moduna sahip. Süper Gece Modu ise fotoğraflardaki bozuklukları yok edebilmek için bir algoritma kullanıyor.
Yan tarafta bir parmak izi okuyucusu barındıran Y31 (2021), 18W şarj destekli 5000mAh pilden gücünü alıyor ve ters şarj özelliğini de destekliyor. Şarj girişi ise USB-C olan telefon 3.5mm kulaklık girişi sunuyor.
Siyah ve Okyanus Mavisi renk seçenekleriyle gelen Y31 (2021) 225 Dolarlık bir etikete sahip ve şimdilik şirketin Hindistan çevrimiçi mağazası dışında, Amazon.in, Flipkart, Paytm gibi anlaşmalı satış mağazalarından satın alınabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X9 Pro Dimensity 1200 ile gelen ilk telefon olacak!
Realme X9 Pro, Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacak. Amiral gemisi akıllı telefon bu işlemciyle piyasaya çıkan ilk cihaz olacak.
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Realme X9 Pro Dimensity 1200 kullanan ilk cihaz olmaya hazırlanıyor!
MediaTek yeni amiral gemisi işlemcilerini geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru ile kullanıcıların beğenisine sunmuştu. 6 nm‘lik Dimensity 1100 ve 1200 modellerini duyuran firma, görünüşe göre yeni işlemcilerine alıcı buldu. Geçtiğimiz günlerde Dimensity 1200 ile alakalı bir fotoğraf paylaşan Realme, yeni amiral gemisi akıllı telefonunda bu işlemciye yer verileceğini duyurdu. Model adı açıklamayan firma, iddialara göre X9 Pro modeli için bu işlemciyi hazırlıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen haberler de firmanın bu konuda bir atılım yapacağını doğrular nitelikte.
Amiral gemisi özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmesi beklenen Realme X9 Pro, firmanın 108 MP‘lik arka kameraya sahip ilk akıllı telefonu olmaya hazırlanıyor. 6.4 inçlik OLED ekran ile gelecek akıllı telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Öte yandan akıllı telefonun 12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca cihazın kullanıcılarına 65 W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacağı öğrenildi. Bakalım amiral gemisi akıllı telefon yeni nesil işlemcisi ile beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Qinyang Elegant Fishing Tackle R&D Co., Ltd
Yazan: lyy150a, 11 saat önce
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Yazan: market2020, 22 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 3 gün önce
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