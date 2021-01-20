Sony Xperia 5 II için Android 11 güncellemesi yayınlandı

Sony, Xperia 5 II akıllı telefonu için Android 11 güncellemesini kararlı haliyle OTA kanalı üzerinden dağıtmaya başladı. Sony’nin Avrupa ve Güney Doğu Asya’dan başlayarak kademeli bir biçimde dağıtımına başladığı güncelleme, Xperia 5 II’yi Android 11’in yenilikleriyle donatıyor.

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Android işletim sisteminin geliştiricisi Google, önümüzdeki ay en yeni Android sürümü olan Android 12’nin ilk geliştirici önizlemesini kullanıma açacak. Böylelikle Android 12 ve beraberinde taşıdığı yepyeni özellikleri konuşuyor olacağız. Fakat, Android 12’nin selefi Android 11’e güncelleneceği resmen duyurulmasına rağmen halâ sırasını bekleyen bir sürü akıllı telefon var. Bu akıllı telefonlardan birkaç tanesi de Japon teknoloji devi Sony’nin ürün gamında bulunuyor.

Hatırlatmamız gerekirse, Sony resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Xperia 1 II, Xperia 5 II, Xperia 10 II, Xperia 1 ve Xperia 5 modellerine Android 11 güncellemesini vereceğini söylemişti. Tarih olarak da Ocak-Şubat 2021’e işaret eden şirket, gerçekten de sözünü tutmakta kararlı gibi görünüyor. Bugün itibarıyla Sony Xperia 5 II için Android 11 güncellemesi OTA kanalı üzerinden dağıtılmaya başlandı.

Üstelik güncelleme sadece tek bir ülkeden değil; Avrupa, Rusya, Güney Doğu Asya olmak üzere birçok bölgeden indirilebiliyor. Bu bölgelerden başlayarak kademeli bir biçimde dağıtılan güncellemeyi ilk alan Xperia 5 II kullanıcılarından biri olmuş olabilirsiniz, bu nedenle güncellemelerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Güncelleme size geldiyse, hemen Ayarlar > Sistem güncellemesi bölümünden kontrol edebilir ve cihazınızı en son yazılımına yükseltebilirsiniz.

Android 11 güncellemesiyle Sony Xperia 5 II ne yeniliklere sahip olacak?