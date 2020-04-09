Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 10 II Birleşik Krallık fiyatı belli oldu
Şubat ayında Sony tarafından tanıtılan ve orta sınıf bir cihaz olarak konumlanmış olan Xperia 10 II modelinin, Birleşik Krallık fiyatı resmi olarak açıklandı ve cihaz ön satışa sunuldu. Xperia 10 II, 15 Haziran’da kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.
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Sony Xperia 10 II modelinin Birleşik Krallık’taki fiyatı ne kadar?
Daha önce, Avrupa pazarında 370 Euro civarında bir fiyata sahip olması planlanan cihazın fiyatı tam olarak netleşmemişti. Birleşik Krallık için ise; resmi açıklama geldi. Cihazın fiyatı Avrupa’da planlanan fiyata yakın tutularak 320 İngiliz Sterlini olarak belirlendi. 15 Haziran’da satışa sunulacak cihaz için; İngiltere’de ön siparişler şimdiden açıldı. Sipariş veren kullanıcılar ise iki aydan fazla bir süre boyunca beklemek zorunda kalacak. Bu ön satış hamlesi ile, Sony’nin yine ilginç stratejiler peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıllarda ülkemizden de çekilen Sony markası, umarım bir şekilde eski, parlak günlerine yeniden döner ve ülkemizde de Sony cihazları yeniden görmeye başlarız.
Cihazın özellikleri neler?
Sony Xperia 10 II, IP65/IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip, 3 kameralı arka kamera modülü ve OLED ekran paneli ile bizleri karşılıyor. 6 inç’lik OLED ekran’da Full HD+ çözünürlük desteği sunulacak. Ayrıca, 21:9 ekran formatı da bu panelde yer etmiş durumda. Sony’nin yakın zamanda çıkardığı cihazlarda 21:9 ekran formatının kullanılmaya başlandığını da görmüştük. Snapdragon 665 yonga setinin dahil edileceği Xperia 10 II’de 4 GB RAM ve arttırılabilir yapıda 128 GB depolama desteği bulunacak. Ayrıca Sony, bataryadan yakınan kullanıcıları da dinlemiş olacak ki; 2780 mAh batarya kapasitesi bu cihazda 3500 mAh’e çıkarılmış. Şunu da belirtmeden geçmeyelim ki cihazda hızlı şarj desteği yer almayacak.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 serisi Avrupa fiyatları sızdırıldı!
Fiyat performans odaklı amiral gemisi akıllı telefonları ile popülerleşen OnePlus markasının 14 Nisan tarihinde tanıtacağı OnePlus 8 serisi cihazlarının fiyatları sızdırıldı.
Tanıtıma 1 haftadan az bir süre kalmasına karşın son olarak serinin fiyat bilgileri Winfuture tarafından sızdırıldı.Söz konusu fiyatlar Avrupa satış kanallarından geliyor ve şu şekilde;
- OnePlus 8 – 8GB RAM, 128GB depolama: €719/729
- OnePlus 8 – 12GB RAM, 256GB depolama: €819/829
- OnePlus 8 Pro – 8GB RAM, 128GB depolama: €919/929
- OnePlus 8 Pro – 12GB RAM, 256GB depolama: €1,009/1019
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Sızdırılan fiyatlara baktığımızda OnePlus 8 serisi baz modeli geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 7T serisinin baz modeline göre 140 € fiyat artışı göstermiş. Fakat buna rağmen akıllı telefon piyasasındaki genel fiyat artışı nedeniyle OnePlus 8, rakiplerinden uygun fiyatlı olacak gibi görünüyor. Zira cihazın rakibi olan Xiaomi Mi 10 5G 799 €, Oppo Find X2 ise 999 € fiyat etiketine sahip.
OnePlus 8 serisinin sızan özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak, cihazlar performans tarafında Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. RAM tarafında 8 ve 12 GB seçeneklerine sahip olan modeller 128 ve 256 GB depolama kapasiteli versiyonlara sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazların 5G desteği sunacağını da belirtelim. FHD+ çözünürlüklü ekran panelleri ile piyasaya sürülecekleri tahmin edilen cihazlardan Pro versiyonu, 120 Hz ekran tazeleme hızı sunacak.
Haberimizde bahsettiğimiz fiyat ve özelliklerin sızıntılara dayandığını bir kez daha belirtelim. Cihazların özellikleri 14 Nisan tarihinde yapılacak olan tanıtım sonrasında kesinleşecek.
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Akıllı Telefonlar
MediaTek, performans testlerinde hile mi yapıyor?
Daha önce pek çok akıllı telefon üreticisinin performans testlerini yanıltarak, cihazların günlük koşullarda sürekli olarak veremeyeceği performans değerlerini gösterdiğine şahit olmuştuk. Birkaç marka özelinde yaşanan bu durum son olarak MediaTek işlemcilerinin genelinde ortaya çıktı.
Anandtech tarafından Helio P95 işlemcisini kullanan Oppo Reno 3 ile Dimensity 1000L işlemcisini kullanan Reno 3 Pro cihazlar üzerinde yapılan testlerde MediaTek işlemcilerin performans testlerini yanıltarak yüksek skorlar elde ettiği ortaya çıktı. İki cihaz arasında yapılan testlerde Reno 3 Pro modelinin Reno 3 modelinden yüksek skorlar elde etmesi şaşkınlığa neden oldu. Bunun sebebi ise Helio P95’in 2 adet Cortex A75 çekirdeğine sahip olmasına karşın, Dimensity 1000L’nin 2 nesil daha sonra piyasaya çıkan 4 adet Cortex A77 çekirdeğine sahip olmasıydı.
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Testlerde şaşırtıcı sonuçlar elde eden araştırmacılar, PCMark performans testinin üreticiler tarafından tanımlanamayan bir sürümü ile Oppo Reno 3 modelini teste tabi tuttuklarında %30 ile %75 oran aralığında bir performans düşüşleri gözlemlenmiş. Oppo Reno 3 Pro modelinin Snapdragon 765G işlemcili versiyonu ile yapılan testlerde ise herhangi bir performans düşüşü gözlemlenmemiş. Bu durum sonrasında işlemcinin çekirdek yönetim yazılımları içinde araştırmalar gerçekleştirilmiş. Bu araştırmalar sonucunda ise işlemcinin testler sırasında “Spor Modu” adı verilen performans moduna geçirildiği fark edilmiş.
Aynı testleri Oppo haricinde markalar üzerine de uygulayan araştırmacılar MediaTek işlemciye sahip tüm modellerin aynı hileye başvurduğunu orta çıkardı.
MediaTek konu ilgili ne dedi?
Bunlara ek olarak MediaTek, söz konusu performans modlarını kapatmanın üreticinin elinde olduğunu belirtiyor. Yapılan uygulamanın standartlara uygun olduğunu belirten firma Anandtech’i eleştiriyor. MediaTek aynı zamanda testlerde görünenin aksine rakip firmalarında aynı uygulamalara sahip olduğu iddiasını ortaya attı.
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Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro, fotoğraf örnekleri yayımlandı!
Bugüne kadar, Honor’un 15 Nisan tarihinde tanıtacağı amiral gemisi modeli Honor 30 Pro ile ilgili pek çok sızıntı meydana geldi. Son olarak söz konusu modeli ile çekilen fotoğraf örnekleri yayımlandı.
Honor, tanıtmak üzere olduğu modeli ile çekildiğini söylediği 2 adet fotoğraf örneğini Weibo üzerinden yayımladı. Ay manzaralarını içeren söz konusu gece fotoğraflarının hangi kamera modu ile çekildiği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Fakat çekimlere bakıldığında, Huawei’nin P30 Pro modeli ile tanıttığı ve tartışmalara yol açan “Ay Modu” ile çekilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
30 Pro ile çekilen ilk fotoğraf (yukarıda) cihazın ana kamerası ile çekilmiş, ikinci fotoğraf ise (aşağıda) yüksek ihtimalle cihazda bulunan telefoto lensi ile çekilmiş.
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Geçtiğimiz günlerde sızıdırılan bilgiler ışığında Honor 30 Pro’nun, ana kamera olarak Huawei P40 Pro modelinde de kullanılan 50 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX700 sensörü olduğu ortaya çıkmıştı. Ana kameraya ek olarak cihazda bulunan diğer lensler ile ilgili bir yayın veya sızıntı henüz gerçekleşmedi. Sızan görsellere göre 30 Pro modeli ekranın sol üst kısımındaki delik içinde bulunan çift ön kameraya sahip olacak. Neyse ki cihazın tanıtılacağına güne 1 haftadan yakınız ve tüm özellikleri öğrenmek için çok beklememiz gerekmeyecek.
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