Sony Xperia 1 II, Zeiss işbirliğiyle tanıtıldı!

Akıllı telefon operasyonlarında küçülmeye giden Sony, daha önce MWC 2020 için planladığı yeni cihaz duyurusunu gerçekleştirdi. Markanın yeni amiral gemisi telefonu Sony Xperia 1 II; 4K çözünürlüklü ekranı, 5G desteği ve Zeiss imzalı kamerasıyla dikkat çekiyor.

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Amiral gemisi özelliklere sahip Sony Xperia 1 II duyuruldu!

Online bir etkinlik ile tanıtılan telefonun tam adı, marka tarafından Sony Xperia One Mark Two olarak telaffuz ediliyor. Cihazın bu ilginç isimlendirmesinin altında yatan sebep ise kamera yeteneklerinin ön plana çıkarılması şeklinde açıklandı. Tek parça metal bir gövdeye sahip olan Sony Xperia 1 II, ince ekran çerçeveleriyle ve cam arka yüzeyiyle dikkat çekiyor.

6.5 inç boyutunda 4K HDR OLED ekrana sahip olan Xperia 1 II, 21:9’luk ekran oranıyla uzun bir görünümü ortaya koyuyor. Telefonun ekranında bulunan Motion Blur teknolojisi ise kare gecikmesini yazılımsal olarak dengeleyerek 90 Hz yenileme hızını iyileştiriyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Sony Xperia 1 II, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına yer veriyor.

Telefonun kamera tarafı ise etkileyici detaylarla öne çıkıyor. Her biri 12 megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kameraya sahip olan Xperia 1 II’nin Exmor sensörlü ana kamerasında f/1.7 diyafram açıklığı bulunuyor. Telefoto ve ultra geniş açı sensörlerinin yanı sıra ToF derinlik sensörü ve çift OIS de bu paketi destekliyor. Ayrıca ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve 5 yönlü EIS unutulmamış.

Sony, kameranın gelişim sürecinde optik üreticisi Zeiss ile özel bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtiyor. Telefonun optik kalibrasyonunu Alman firma gerçekleştirirken, daha çok profesyonel kameralarda görülen Zeiss T* ultraviyole kaplama da arka kamerada dikkat çekiyor. Video çekim tarafında ise beklentilerin aksine maksimum çözünürlük 4K/60 FPS değerinde tutulmuş. Samsung Galaxy S20 ve Xiaomi Mi 10 gibi aynı işlemciyi kullanan telefonların 8K/30 FPS video kaydına izin verdiğini belirtelim.

4.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Sony Xperia 1 II, hızlı şarj desteği sayesinde kısa süre içerisinde şarj oluyor. IP65/IP68 sertifikası, fiziksel parmak izi okuyucu (yan yüzeyde), microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi ve 360 Reality Audio ses desteği de telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Android 10 işletim sistemine sahip olan telefon, Avrupa’da 1.200 Euro’luk satış fiyatıyla bahar aylarında raflarda olacak.