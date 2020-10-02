Giyilebilir Teknoloji
Sony Wena 3 akıllı kayış tanıtıldı!
Sony, yeni akıllı saat kayışı modelini tanıttı. Sony Wena 3, bir akıllı saat veya akıllı bileklik değil. Sıradan saatlere takılabilen ve takıldığı saati akıllı saate çeviren bir kayış. Akıllı kayış, kalp atış sensörü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Wena 3, normal saatleri akıllı saate çeviriyor
Sony Wena 3 akıllı kayış, selefine göre daha büyük, kavisli bir ekranla birlikte geliyor. Camı grafit malzemeden üretilen kayış, 90 cm yükseklikten düşmelere karşı dayanıklılık ve 5 ATM basınca kadar su geçirmezlik vaat ediyor. Akıllı bileklik aracılığıyla telefonlara gelen bildirimleri görüntülemek, alarm ve zamanlayıcı kurmak mümkün. Adım takibi, kalp atışı, uyku takibi, kandaki oksijen miktarı ölçümü, VO2 Max ölçümü ve stres seviyesi ölçümü saatin başlıca yeteneklerinin arasında. Akıllı kayışta bulunan dahili mikrofon ve hoparlör aracılığıyla akıllı asistan Amazon Alexa desteği mevcut. NFC desteğine birlikte gelen kayış ödeme işlemlerinde kullanılabiliyor.
Wena 3, silikon, deri ve metal olmak üzere üç farklı materyal seçeneğiyle birlikte geliyor. Gümüş metal model için 314 dolar, premium siyah metal kayış için 333 dolar fiyat belirlenmiş. Kahverengi deri model 285 dolar, premium siyah deri model 304 dolar olarak belirlenmiş. En uygun fiyatlı silikon model ise 228 dolar fiyat etiketine sahip. Wena 3, 27 Kasım’da öncelikle Japonya’da satışa çıkacak.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Watch Revolve tanıtıldı!
Xiaomi tarafından düzenlenen etkinlikte şirketin yeni akıllı saati, Mi Watch Revolve fiyatı ve çıkış tarihiyle birlikte tanıtıldı. Yuvarlak kadranlı ve paslanmaz çelik gövdeye sahip saat, başta 14 güne kadar pil ömrü olmak üzere sunduklarıyla dikkat çekiyor.
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Mi Watch Revolve neler sunuyor?
Mi Watch Revolve, 1.39 inç boyutunda 450 nit parlaklığa sahip AMOLED bir ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekran, inç başına 326 piksel yoğunluğa sahip ve Always-on (daima açık) özelliğine sahip. Saat, Xiaomi Wear App aracılığıyla değiştirilebilen 110’dan fazla temaya sahip. 46mm olmak üzere tek bir boyutta gelen saat, paslanmaz çelik bir gövdeye sahip. 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı saat, GPS ve Bluetooth 5.0 desteğine sahip. İşletim sistemi tarafında ise Google Wear OS yerine Xiaomi’nin kendi geliştirdiği işletim sistemi kullanılmış.
Akıllı saat, kalp atış sensörü, üç eksenli akselerometre, barometre ve ortam ışığı sensörüne sahip. Saat aracılığıyla gelen bildirimleri görmek mümkün ancak cevaplamak mümkün değil. Bunun yanı sıra kalp atış hızı ve stres seviyesi ölçümü, uyku ve on farklı spor takibi saatin yapabildikleri arasında. Pil tarafında 420 mAh bataryayla gelen saat, tek şarjda 14 güne kadar pil ömrü vaat ediyor. Manyetik adaptörüyle şarj edilebilen saat, 150 dakika civarında tam şarj oluyor. Saat, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Kayış tarafında ise siyah deri, mor, mavi, yeşil ve gri olmak üzere beş farklı seçenek mevcut. Ayrıca kayışı değiştirmek mümkün. Yaklaşık 150 dolar fiyat etiketine sahip saat, 6 Ekim’de Amazon üzerinde ilk olarak Hindistan için satışa çıkacak.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Air 2 Pro, aktif gürültü engelleme desteğiyle gelecek!
Xiaomi’nin geçtiğimiz sene tanıtmış olduğu Mi Air 2’nin geliştirilmiş versiyonu Mi Air 2 Pro, aktif gürültü engelleme ve kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Ayrıca Çinli şirket Mi Watch Lite adında uygun fiyatlı bir akıllı saat de tanıtmaya hazırlanıyor.
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AirPods Pro’ya benzeri tasarımla geliyor
Geçtiğimiz sene Xiaomi kanadından tam kablosuz kulaklık modeli olarak Mi Air 2 modelini görmüştük. İddialara göre şirket, kulaklığın geliştirilmiş bir versiyonu olan Mi Air 2 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. GizChina’da yer alan habere göre Weibo’da ortaya çıkan görseller, Mi Air 2 Pro‘nun aktif gürültü engelleme ve kablosuz şarj desteğiyle geleceğini öne sürüyor.
MIUI ile otomatik bağlanabilecek
Kablosuz şarj ve aktif gürültü engelleme haricinde, AirPods benzeri tasarımıyla kapak açıldığında telefonla otomatik eşleşme özelliği ise MIUI kullanan cihazlarla mümkün olacak. Halihazırda birçok sertifikasyondan geçen ve çok yakında piyasaya sürülecek olan Mi Air 2 Pro’nun 73 ila 88$ arasında bir fiyatla satışa sunulması öngörülüyor.
Uygun fiyatlı Mi Watch Lite yolda
Geçtiğimiz sonbaharda kendi adıyla akıllı saat piyasasında yer alamaya karar veren Xiaomi, Redmi ile beraber farklı pazarlarda yer almaya hazırlanıyor. Gelen son sızıntı haberlere göre ise şirket Mi Watch Lite adından uygun fiyatlı bir akıllı saati piyasaya sürebilir. Halihazırda tüm sertifikasyon sürecini tamamlayan akıllı saatin özellikleri ise tam olarak bilinmiyor. Çin kaynaklarından edinilen bilgiye göre Xiaomi farklı pazarlarda cihazı farklı markalar altından satışa sunmayı planlıyor.
Hakkında pek fazla detay bulunmayan Mi Watch Lite modelinin, Mi Watch ile tasarım yönünden benzer tutulacağı ancak daha zayıf işlemci gücüyle geleceği düşünülüyor. Şirket tarafından cihaz duyurulduğun çok daha fazla detaya erişmiş olacağız. Ülkemizde akıllı saatin hangi marka adı altında yer alacağı ise merak konusu.
Giyilebilir Teknoloji
Amazfit GTR 2 ve GTS 2 duyuruldu!
Amazfit GTR 2 ve GTS 2 resmi olarak tanıtıldı. Huami firmasının yeni nesil akıllı saatlerinin teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu.
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Amazfit GTR 2 ve GTS 2 teknik özellikleri belli oldu!
Xiaomi‘nin alt firmaları arasında yerini alan Huami, iki yeni Amazfit saatini duyurdu. Akıllı saat piyasasında önemli bir yere sahip olan firmanın yeni saatleri tanıtılırken, cihazların teknik özellik ve tasarım detayları da ortaya çıktı. Pahalı model olarak bizleri karşılayan GTR 2, 1.39 inçlik AMOLED ekran ile bizleri karşılıyor. 471 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı saat, yuvarlak tasarıma sahip olurken, firmanın iddiasına göre 14 gün ile 38 gün arası pil performansı ile piyasaya çıkacak. BioTracker özelliği sayesinde 24 saat boyunca kalp atış ölçümü yapabilen akıllı saat, aynı zamanda OxygenBeats özelliği sayesinde kandaki oksijen yoğunluğunu da ölçebilecek. Ayrıca cihazda 12 farklı spor modu yer alacak.
Amazfit GTS 2 modeli ise tasarımsal anlamda kare yapıya sahip olacak. 1.65 inçlik AMOLED ekran ile gelecek akıllı saat, 246 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Aynı şekilde firma bu modelde de 20 günlük batarya performansı vadediyor. Batarya ve tasarım detayları dışında, GTR 2 ile aynı teknik özelliklere sahip olacak akıllı saat, tek model olarak piyasaya çıkacak. Alüminyum kasaya sahip olacak GTS 2, üç farklı renk (siyah, gri, altın) seçeneği ile kullanıcılarını karşılayacak. Fiyatları da ortaya çıkan akıllı saatlerden GTS 2 modeli 150 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. İki farklı model olarak gelecek olan GTR 2 ise, spor modelde 150 dolarlık, klasik modelde de 160 dolarlık fiyat etiketleri ile piyasaya sunulacak.