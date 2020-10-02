Sony Wena 3 akıllı kayış tanıtıldı!

Sony, yeni akıllı saat kayışı modelini tanıttı. Sony Wena 3, bir akıllı saat veya akıllı bileklik değil. Sıradan saatlere takılabilen ve takıldığı saati akıllı saate çeviren bir kayış. Akıllı kayış, kalp atış sensörü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Wena 3, normal saatleri akıllı saate çeviriyor

Sony Wena 3 akıllı kayış, selefine göre daha büyük, kavisli bir ekranla birlikte geliyor. Camı grafit malzemeden üretilen kayış, 90 cm yükseklikten düşmelere karşı dayanıklılık ve 5 ATM basınca kadar su geçirmezlik vaat ediyor. Akıllı bileklik aracılığıyla telefonlara gelen bildirimleri görüntülemek, alarm ve zamanlayıcı kurmak mümkün. Adım takibi, kalp atışı, uyku takibi, kandaki oksijen miktarı ölçümü, VO2 Max ölçümü ve stres seviyesi ölçümü saatin başlıca yeteneklerinin arasında. Akıllı kayışta bulunan dahili mikrofon ve hoparlör aracılığıyla akıllı asistan Amazon Alexa desteği mevcut. NFC desteğine birlikte gelen kayış ödeme işlemlerinde kullanılabiliyor.

Wena 3, silikon, deri ve metal olmak üzere üç farklı materyal seçeneğiyle birlikte geliyor. Gümüş metal model için 314 dolar, premium siyah metal kayış için 333 dolar fiyat belirlenmiş. Kahverengi deri model 285 dolar, premium siyah deri model 304 dolar olarak belirlenmiş. En uygun fiyatlı silikon model ise 228 dolar fiyat etiketine sahip. Wena 3, 27 Kasım’da öncelikle Japonya’da satışa çıkacak.