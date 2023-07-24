Sony, yaklaşan Xperia 5 V akıllı telefonunu sergilediği sızdırılan bir video ile gündemde. Video, bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve cihazın iki arka kameraya sahip olacağını gösteriyor. Bu, Sony’nin genellikle tercih ettiği üçlü kamera kurulumundan bir sapma anlamına geliyor. Ayrıca cihazın ön tarafında çentiksiz bir ekran ve 21:9 en boy oranında bir ekran göze çarpıyor.

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Telefonun özellikleri arasında 3,5 mm’lik bir bağlantı noktası, metal görünümlü bir çerçeve ve siyah, beyaz ve mavi/gri renk seçenekleri bulunuyor. Güç düğmesi, parmak izi sensörü işlevselliğini korurken, ayrıca özel bir kamera deklanşör düğmesi de bulunuyor.

Sony’nin Xperia 5 serisini genellikle Eylül veya Ekim aylarında piyasaya sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu erken video sızıntısı, Xperia 5 V’nin belki de beklenenden daha erken bir tarihte piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Ancak kesin bir lansman tarihi hala onaylanmadı.