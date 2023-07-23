Son derece güvenilir bir sızıntı kaynağının bugün verdiği ipuçlarına bakılırsa, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da PlayStation 5 fiyat düşüşü yakında duyurulabilir. Sony cephesi Microsoft’un Xbox satışlarını yerle bir etmekte kararlı. Peki bu indirim bize uğrar mı? Orası biraz imkansız!

Artan Döviz Kurları ve Enflasyon Bizi Bitirdi!

Bugün erken saatlerde, özellikle konsol sızıntıları konusunda oldukça iyi bir sicile sahip olan billbil-kun adlı Twitter kullanıcısı, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa’da PlayStation 5 fiyatının düşeceğine dair çok da ince olmayan bir ipucu verdi.

Konsolun fiyatı Avrupa’da ve diğer belirli bölgelerde enflasyon nedeniyle yükseltildiğinden, fiyatın bir öncekine geri dönüp dönmeyeceğini veya daha da düşüp düşmeyeceğini görmek ilginç olacak. Enflasyon ve kur nedeniyle fiyat yükselen ülkeler arasında biz de varız.

Bazı ülkeler enflasyon ve kur artışları ile başarıyla mücadele ederken, Türkiye son 4 yıldır bu yükü üstünden atamadı. Durum giderek kötüleşirken, PlayStation 5 fiyatlarının düşmesi pek de mümkün değil. En iyi ihtimalle fiyatlara zam gelmeyecektir.

Birden fazla pazarda PlayStation 5 fiyatının düşmesi, Sony’nin yeni modelin piyasaya sürülmesinden önce mevcut modelin satışlarını artırmasına kesinlikle yardımcı olacaktır. Yeni çıkacak olan model genel olarak PlayStation 5 Slim olarak bilinse de, çıkarılabilir bir disk sürücüsüyle uyumlu olacağı söylenen yeni konsol, görünüşe göre sadece biraz farklı boyutlara sahip olacak. Bu yeni model yıl sonundan önce piyasaya sürüleceğinden, yakında hem fiyatlar hem de bu yeni konsol hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.

Konsol dünyasında heyecan yaratan bu gelişme, PlayStation 5 sahibi olmak isteyen oyuncular için heyecan verici bir dönem başlayabileceğini işaret ediyor. Sızıntılardaki tahminler gerçekleşirse, fiyat düşüşü, oyuncuların daha uygun fiyatlarla mükemmel oyun deneyimlerine ulaşmasını sağlayacak.

Ayrıca yeni modelin tanıtılması, konsol dünyasındaki rekabeti daha da kızıştırabilir ve oyunculara daha geniş bir seçenek sunabilir. PlayStation 5 konsolu şu anda dünya çapında normal ve Dijital Sürüm olarak satışa sunulmuş durumda. Seriye bir model daha ekleneceğini söylemek mümkün. Sony’nin resmi açıklaması heyecanla beklenirken, piyasada yer alan diğer konsol üreticilerinin de nasıl bir adım atacakları merak konusu.

Son derece güvenilir sızıntı kaynağının paylaştığı fiyat ipuçları, PlayStation 5 sahipleri ve oyun tutkunları arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Beklenen fiyat düşüşü ve yeni model hakkındaki spekülasyonlar, konsol dünyasında büyük bir değişimin habercisi olabilir.

Bizler de HWP ailesi olarak teknoloji dünyasının nabzını tutmaya devam edeceğiz ve oyuncuların en güncel bilgilere kolayca ulaşmalarını sağlayacağız. Bu heyecan verici gelişmelerle birlikte, geleceğin oyun dünyasında nelerin bizi beklediğini merakla izlemeye devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemize PlayStation 5 fiyatlarında bir gerileme olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için biz takip etmeyi unutmayın!