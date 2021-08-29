Oyun
Sony PS5’te Ufak Bir Değişiklik Yaptı
Sony geçtiğimiz zamanlarda PS5’in disk sürücüsüz yani CD kullanılmayan bir modelini ürettiğini açıklamıştı. Bu modele de PS5 Digital Edition adını vermişti.
Sony bugünlerde de ilginç bir şekilde PS5 için daha hafif olan bir model tanıttı. Sony bu değişikliği PS5’in yeni modeli PS5 Digital Edition’a uyguladı. Sony bu değişiklik hakkında bir açıklama yapmadı ama bazı incelemler sonucunda bu değişiklikler anlaşıldı. Youtube’da yapılan bazı incelemelere göre PS5 Digital Edition’un yeni modeli eski modele göre yaklaşık 300 gram daha hafif. Bu hafiflemenin kaynağı ise PS5’in içinde gizli. Yeni modelin hafifliği daha az soğutucu kullanılarak üretilmiş olmasından kaynaklanıyor. Sony ağırlıktan konusunda 300 gramlık büyük bir tasarruf sağlarken PS5’in daha fazla ısınmasına sebep oldu. Ancak bu durumun yanında güzel bir insiyatif sunulmuş durumda. Kullanıcılar artık PS5’lerinin SSD kapasitelerini arttırabilecekler. Bu durum ise Sony’nin soğutucularında neden böyle bir karar aldığını açıklar nitelikte. Ek olarak yapılan incelemelerde PS5 Digital Edition’un yeni modelinin haliyle daha az elektrik tükettiği de kayıtlara geçti.
Eski PS5 Digital Edition modeli CFI-1015B koduyla, yenisi ise CFI-1100B koduyla satılıyor.
Bütün bunların yanında PS5’in dik bir konumda sabitlenmesi için kullanılan alt tabanın daha kullanışlı bir vidası ve WiFi çipinde daha ince ayarlı bağlantılar dahil olmak üzere ufak değişiklikler yapılmış durumda. Ayrıca, bu değişikliklerin kaçının PS5’in CD sürücülü sürümüne getirileceği de belirsiz.
Sony yaptığı bu değişiklikle elektronik aksamdan kısarak eskisi kadar verimli bir model üretmiş oldu ve daha karlı bir üretim sürecine adım atmış oldu.
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Oyun
Far Cry 6 Resmi Fragmanı Yayınlandı!
Popüler oyun serisi Far Cry’ın yeni oyunu Far Cry 6‘nın resmi fragmanı yayınlandı. İşte Far Cry 6 hikayesini barındıran resmi fragman!
Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry serisi oyun piyasasında 10 yılı aşkın bir süredir mevcut. Her yeni oyun ile oyuncuları heyecanlandıran Ubisoft, şimdi Far Cry 6 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son oyunun olan Far Cry 5’i 2018 yılında oyuncuların karşısına sunan Ubisoft, 3 yıl aradan sonra yeni oyunu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Serinin devamı olan Far Cry 6 bir süredir beklenilen bir oyundu. Oyun geliştiricisi Ubisoft oyuncuları daha fazla bekletmemek adına bu sene oyunu yayınlamaya karar verdi. Hatta oyunun resmi fragmanı bile yayımlandı. İşte Far Cry 6 resmi fragmanı!
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Far Cry 6 Resmi Fragman!
Oyunun açıklamalarına göre Dani Rojas olarak rejimi devirip ülkeyi özgürlüğe kavuşturmaya çalıştığımız oyunda, ormanda, sahilde ve şehrin içinde Anton’un askerlerine karşı savaşacağız. Bugüne kadarki en geniş Far Cry dünyasında geçecek olan Far Cry 6, rejimi yerle bir etmek için el yapımı silah ve araçlar kullanmamızı isteyecek. Yani Far Cry 6’da eldeki imkanlarla rejim askerlerine ciddi bir savaş açacağız. Far Cry 6‘nın resmi kısa açıklaması ise şöyle:
“Zamanın adeta geçmişte takılıp kaldığı tropikal bir cennete, Yara’ya hoş geldin. Yara diktatörü Anton Castillo, en az kendi kadar acımasız oğlu Diego ile birlikte, ülkeyi geçmişin parlak günlerine geri döndürme iddiasıyla demir yumrukla yönetiyor ve hiçbir zorbalıktan kaçınmıyor. Bu kanlı rejime karşı devrimci bir mücadele de ateşleniyor.”
Far Cry 6‘nın hikayesini içerisinde barındıran fragman gerçekten heyecan verici duruyor. Oyunun açıklamaları ise oyuncuları Far Cry 6‘ya sürüklüyor diyebiliriz.
Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde Xbox Series X, Xbox One, PlatStation 4, PlayStation 5, PC ve Stadia için çıkış yapacak. Ancak bu tarihe kadar oyunun ön sipariş ile satıldığını da belirtmemizde fayda var. Oyun şu anda Epic Games üzerinde PC kullanıcıları için 269 TL fiyat etiketine sahip. Siz de Far Cry 6’yı ilk oynayanlardan birisi olmak istiyorsanız belirttiğimiz platformlardan oyunu ön sipariş etmeyi unutmayın.
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Oyun
Battlefield 5 Hafta Sonuna Özel Steam’de Ücretsiz Oldu!
EA tarafından geliştirilen Battlefield 5, hafta sonuna özel Steam’de ücretsiz oynanabilir oldu. Steam’de Battlefield 5‘i deneme şansını kaçırmayın!
2018 yılında EA tarafından piyasaya sürülen Battlefield 5, bu hafta sonuna özel Steam‘de ücretsiz oynanılabilir hale geldi. Battlefield 5‘i deneme şansını kullanıcılara sunan Steam, özel bir indirim yapmayı da unutmadı. Gelin haberimizin detaylarına bakalım.
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İçindekiler
Battlefield 5 Steam’de ücretsiz oynanılabilir!
Popüler oyun platformu Steam, EA DICE tarafından geliştirilen bir oyun olan Battlefield 5‘i bu hafta sonuna özel ücretsiz oynanabilir hale getirdi. Şu anda Steam üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir olan Battlefield 5, sınırlı bir süre boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek.
29 Ağustos saat 20:00‘a kadar Steam üzerinden indirilebilir olacak olan Battlefield 5, yaklaşık 2 gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilinecek. Bu süre zarfında oyunu beğenen oyuncular ise oyunu indirimli olarak Steam‘den satın alabilecek. Peki fiyatı ne kadar?
Steam’de 419 TL fiyat etiketi ile satılan Battlefield 5 Definitive Edition bu hafta sonuna özel olarak indirime girdi. %90 indirim ile satışa sunulan Battlefield 5 Definitive Edition şu anda 41,99 TL fiyat etiketine sahip. 8 Eylül‘e kadar sürecek olan bu indirim Battlefield 5’i satın almak için kaçırılmayacak bir fırsat. Eğer Battlefield 5’i satın almayı düşünüyorsanız veya deneyimlemek istiyorsanız Steam‘deki bu etkinliği kaçırmayın.
Battlefield 5 minimum sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 – 64 bit
İşlemci: Intel i5-6600K / AMD FX-8350
RAM: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7850 2GB
DirectX: 11
Depolama: 50GB kullanılabilir alan
Battlefield 5 önerilen sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit
İşlemci: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X
RAM: 12GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
DirectX: 11
Depolama: 50GB kullanılabilir alan
SCUM’da Hafta Sonuna Özel Steam’de Ücretsiz
Steam‘in ücretsiz hale getirdiği oyunlardan birisi de SCUM. Yine 2018 yılında piyasaya sürülen SCUM, açık dünya hayatta kalma türünde. Gamepires tarafından geliştirilen SCUM, 30 Ağustos saat 20:00‘a kadar Steam’de ücretsiz olarak oynanabilir halde. Tabi yine Battlefield 5’te olduğu gibi bir indirim kampanyasına da giren SCUM, 57 TL olan fiyatını %50 indirimle 28,50 TL‘ye çekiyor. Yine Battlefield 5 gibi SCUM’ı da denemek istiyorsanız bu kampanyayı kaçırmayın.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Sony PS5’te Ufak Bir Değişiklik Yaptı
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