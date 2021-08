Sony PS5’te Ufak Bir Değişiklik Yaptı

Popüler oyun serisi Far Cry’ın yeni oyunu Far Cry 6‘nın resmi fragmanı yayınlandı. İşte Far Cry 6 hikayesini barındıran resmi fragman!

Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry serisi oyun piyasasında 10 yılı aşkın bir süredir mevcut. Her yeni oyun ile oyuncuları heyecanlandıran Ubisoft, şimdi Far Cry 6 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son oyunun olan Far Cry 5’i 2018 yılında oyuncuların karşısına sunan Ubisoft, 3 yıl aradan sonra yeni oyunu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Serinin devamı olan Far Cry 6 bir süredir beklenilen bir oyundu. Oyun geliştiricisi Ubisoft oyuncuları daha fazla bekletmemek adına bu sene oyunu yayınlamaya karar verdi. Hatta oyunun resmi fragmanı bile yayımlandı. İşte Far Cry 6 resmi fragmanı!

Far Cry 6 Resmi Fragman!



Oyunun açıklamalarına göre Dani Rojas olarak rejimi devirip ülkeyi özgürlüğe kavuşturmaya çalıştığımız oyunda, ormanda, sahilde ve şehrin içinde Anton’un askerlerine karşı savaşacağız. Bugüne kadarki en geniş Far Cry dünyasında geçecek olan Far Cry 6, rejimi yerle bir etmek için el yapımı silah ve araçlar kullanmamızı isteyecek. Yani Far Cry 6’da eldeki imkanlarla rejim askerlerine ciddi bir savaş açacağız. Far Cry 6‘nın resmi kısa açıklaması ise şöyle:

“Zamanın adeta geçmişte takılıp kaldığı tropikal bir cennete, Yara’ya hoş geldin. Yara diktatörü Anton Castillo, en az kendi kadar acımasız oğlu Diego ile birlikte, ülkeyi geçmişin parlak günlerine geri döndürme iddiasıyla demir yumrukla yönetiyor ve hiçbir zorbalıktan kaçınmıyor. Bu kanlı rejime karşı devrimci bir mücadele de ateşleniyor.”

Far Cry 6‘nın hikayesini içerisinde barındıran fragman gerçekten heyecan verici duruyor. Oyunun açıklamaları ise oyuncuları Far Cry 6‘ya sürüklüyor diyebiliriz.

Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde Xbox Series X, Xbox One, PlatStation 4, PlayStation 5, PC ve Stadia için çıkış yapacak. Ancak bu tarihe kadar oyunun ön sipariş ile satıldığını da belirtmemizde fayda var. Oyun şu anda Epic Games üzerinde PC kullanıcıları için 269 TL fiyat etiketine sahip. Siz de Far Cry 6’yı ilk oynayanlardan birisi olmak istiyorsanız belirttiğimiz platformlardan oyunu ön sipariş etmeyi unutmayın.