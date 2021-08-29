Sony PS5’te Ufak Bir Değişiklik Yaptı

Sony geçtiğimiz zamanlarda PS5’in disk sürücüsüz yani CD kullanılmayan bir modelini ürettiğini açıklamıştı. Bu modele de PS5 Digital Edition adını vermişti.

Sony bugünlerde de ilginç bir şekilde PS5 için daha hafif olan bir model tanıttı. Sony bu değişikliği PS5’in yeni modeli PS5 Digital Edition’a uyguladı. Sony bu değişiklik hakkında bir açıklama yapmadı ama bazı incelemler sonucunda bu değişiklikler anlaşıldı. Youtube’da yapılan bazı incelemelere göre PS5 Digital Edition’un yeni modeli eski modele göre yaklaşık 300 gram daha hafif. Bu hafiflemenin kaynağı ise PS5’in içinde gizli. Yeni modelin hafifliği daha az soğutucu kullanılarak üretilmiş olmasından kaynaklanıyor. Sony ağırlıktan konusunda 300 gramlık büyük bir tasarruf sağlarken PS5’in daha fazla ısınmasına sebep oldu. Ancak bu durumun yanında güzel bir insiyatif sunulmuş durumda. Kullanıcılar artık PS5’lerinin SSD kapasitelerini arttırabilecekler. Bu durum ise Sony’nin soğutucularında neden böyle bir karar aldığını açıklar nitelikte. Ek olarak yapılan incelemelerde PS5 Digital Edition’un yeni modelinin haliyle daha az elektrik tükettiği de kayıtlara geçti.

Eski PS5 Digital Edition modeli CFI-1015B koduyla, yenisi ise CFI-1100B koduyla satılıyor.

Bütün bunların yanında PS5’in dik bir konumda sabitlenmesi için kullanılan alt tabanın daha kullanışlı bir vidası ve WiFi çipinde daha ince ayarlı bağlantılar dahil olmak üzere ufak değişiklikler yapılmış durumda. Ayrıca, bu değişikliklerin kaçının PS5’in CD sürücülü sürümüne getirileceği de belirsiz.

Sony yaptığı bu değişiklikle elektronik aksamdan kısarak eskisi kadar verimli bir model üretmiş oldu ve daha karlı bir üretim sürecine adım atmış oldu.