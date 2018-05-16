Sony, PlayStation Vita için fiziksel oyun üretimini durdurdu!

Günümüzde her ne kadar PlayStation 4 ve özellikle PlayStation 4 Pro konuşuluyor olsa da Sony Entertainment tarafının el konsolu PlayStation Vita da çıktığı dönemde fazlasıyla sevilmişti. Sony’nin bu platformu fazla desteklememesi sebebiyle artık neredeyse unutulan PS Vita için Sony’den bir geri adım daha geldi.

PlayStation Vita sona geliyor

Vita tarafına halen oyun üretimi az da olsa sunulmasına ve PlayStation Plus için aylık ücretsiz oyun verilmeye devam edilse de fiziksel olarak GameCard üretimi olmayacak. Sony’den verilen bilgiye göre GameCard için 28 Haziran’a kadar geliştiricilerin kod istemlerini tamamlaması istendi. Ayrıca 15 Şubat 2019’da ise son satın alımın yapılması gerektiğini bildirmiş. Bu tarihten itibaren ise tüm Vita oyun geliştiricileri sadece oyunu dijital olarak sunabilecek. Bir süre sonra da dijital oyun satışları da biteceğini anlayabiliriz.

Ancak bunun sebebinin en büyük nedeni Nintendo Switch ile el konsolu oyunlarının bu platforma kaymış olması gösteriliyor. Ama Switch’in başarısı ardından Sony’den bir yeni el konsolu gelir mi, şu anda pek mümkün görünmüyor.