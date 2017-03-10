Sony PlayStation 4’e Uzun Zamandır Beklenen Güncelleme Geldi

Sony, oyun konsolu PlayStation 4’e Boost Mode ve harici depolama desteği getiren 4.50 firmware güncellemesini bugün yayınladı.

Sony’nin açıklamasına göre boost özelliği özellikle PlayStation 4 Pro’nun hızlı CPU ve iki kat güçlü GPU ile uyumlu olması için güncelleme yayınlanmayan oyunlarda boost özelliği ile performans iyileştirmesi getirecek. Ayrıca sonunda geçen hafta duyurulan harici depolama desteği de sonunda PlayStation 4’e geldi.

Bu iki büyük özelliğin dışında güncellemede bazı küçük düzeltmeler ve kullanışlı özellikler de geldi. Artık PlayStation VR iki boyutlu görselleri daha kaliteli gösteriyor. Sistem ekranının televizyondaki çözünürlüğü sanal gerçeklik modunda olmadığında çok daha iyi.

Uzaktan oyun modunda artık sesli konuşma bilgisayardan ya da Xperia telefondan kullanılabilecek ancak PS Vite bu özelliğe sahip değil. Bu güncelleme ile beraber konsolun arkaplan resmi özelleştirilebilecek. Messages ve Communities mobil uygulamalarına durum güncellemesi seçeneği geldi. Bu özellikle beraber arkadaşlarınızın mobil cihazlarından girdiklerinde evde konsol başında olmadığı anlaşılabilecek.