Oyun Konsolu
Sony onayladı: PlayStation 4, dört yıl boyunca desteklenecek
Sony, PlayStation 5 ile alakalı yaptığı açıklamada PlayStation 4 hakkında da konuştu. PlayStation’dan sorumlu Sony yetkilisi, PS4′ün önümüzdeki üç ile dört yıl boyunca desteklenmeye devam edileceğini söyledi.
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Sony PlayStation 4, hemen rafa kalkmıyor!
Sony’den PlayStation 5′i hemen alamayacak olanlar için sevindirici bir müjde geldi. Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan, Washington Post ile yaptığı bir röportajda PlayStation 5 ile alakalı açıklamalarda bulunurken, PS4′e de değindi. Jim Ryan’ın açıklamasına göre şu anda PlayStation 4 sahibi olanların, uzun bir süre endişe etmelerine gerek yok; zira Ryan, Sony’nin PlayStation 4 konsollar için önümüzdeki üç – dört yıl boyunca hala destek vermeye devam edeceğini taahhüt ediyor.
“PS4 topluluğu bizim için üç veya dört yıl boyunca inanılmaz derecede önemli olmaya devam edecek. İşimizi iyi yaparsak, umarız birçoğu PS5’e geçecek. Ancak on milyonlarca insan PS4 ile çalışmaya devam edecek.”
Geriye dönük baktığımızda PlayStation 2’nin kullanım ömrü 13 yıldı, aynı zamanda PS3’ün çıkışının yıllar sonrasında bile PS2 modeli geliştiriciler tarafından hala destek almaya devam etmişti. Şimdi ise benzer bir müjdenin PS4 için bizzat Sony kanadından verildiğini duymak oldukça sevindirici.
PlayStation 5, PlayStation 4 oyunlarının %99’unu destekleyecek
Sony’nin bir diğer müjdesi, PS4 oyunlarının PS5 ile uyumluluğu noktasında oldu. Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan, yeni konsolun şirketin şimdiye kadar test ettiği PS4 oyunlarıyla geriye dönük %99 uyumlu olduğunu söyledi. Yani PlayStation 5 oyuncuları, PlayStation 4 kütüphanesindeki oyunların neredeyse tamamını oynamaya devam edebilecek.
Ek olarak CEO Jim Ryan, açıklamasının devamında PlayStation 5′in, selefine göre ilk etapta çok daha fazla miktarda piyasaya sürüleceğini da ifade etti. Sony, 2013′teki tanıtım etkinliğinin ardından ilk gün bir milyon; iki hafta sonra ise dünya çapında yaklaşık 2.1 milyon adet PS4 ünitesi satmayı başarmıştı. İşte Ryan, PlayStation 5′in ilk etapta çok daha fazla satış rakamına ulaşmasını beklediklerinin altını çiziyor.
Oyun
PlayStation 5 oyunlarına zam geliyor!
PlayStation 5 oyunlarına ne yazık ki zam geliyor. Yeni nesil konsollara çıkacak oyunlar 70 dolar ve 80 euro üzerinden fiyatlanacak.
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PlayStation 5 oyunları, Amerika’da 70 dolar, Avrupa’da 80 euro!
Oyun dünyasının son dönemlerdeki en hareketli günleri yaşanırken, yeni nesil konsollarda artık her detayı ile karşımıza çıktı. Bu rekabetteki en önemli yarışmacılardan Sony de dün yaptığı etkinlik ile birlikte, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için yeni duyurularda bulundu. Fiyatı ve çıkış tarihi belli olan oyun konsolu, 19 Kasım tarihinde dünya genelinde satışa çıkmış olacak. Ancak ortaya çıkan yeni gelişmeler, oyuncuların pek hoşuna gidecek gibi gözükmüyor. Şöyle ki artık yeni nesil konsol için çıkan oyunlar, ABD sınırları içerisinde 70 dolardan satılacak iken, Avrupa sınırlarında 80 euro fiyat etiketine sahip olacak. Dün yapılan etkinlikte gösterilen oyunların fiyatları üzerinden ortaya çıkan bu gelişme karşısında bazı oyuncular ise oldukça mutsuz.
Özellikle bizim gibi kurun dalgalı olduğu ülkeler ise bu durumdan daha olumsuz etkilere sahip olacak. Hali hazırda 500 TL‘lik oyunların mevcut konsollarda görüldüğü şu günlerde, yeni nesil oyun fiyatları ekonomik olarak oldukça yıpratıcı olacak. Normal ve dijital olmak üzere iki ürün ile bizleri karşılayacak PlayStation 5, 499 dolar ve 399 dolarlık fiyat etiketlerine sahip. Ancak son yaşanan fiyat artışından sonra, dijital sürüme olan ilgi azalmaya başlamış gibi gözüküyor. Bakalım oyuncuların tepkisine neden olan bu gelişmenin ardından herhangi bir adım atılacak mı bekleyip göreceğiz.
Haber
PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı!
Sony, bugün düzenlediği Showcase etkinliği ile merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5’in fiyatını ve çıkış tarihini resmen açıkladı. Kasım ayında satışa sunulacak olan PlayStation 5 serisinin fiyatı, daha önceki sızıntı ve beklentiler ile aynı çıktı!
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PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition 19 Kasım’da geliyor!
PlayStation 5’in bütün detayları, 12 Haziran’da yapılan bir etkinlikte resmi olarak duyurulmuştu. Satış fiyatı ve çıkış tarihi ise yaklaşık 3 ay sonra yapılan “Showcase” etkinliğinde ortaya çıktı. Etkinliğin son bölümünde yapılan duyuruda PlayStation 5’in 499.99 dolar/Euro fiyat etiketine sahip olacağı resmen açıklandı. Konsolun Blu-ray disk okuyucu bulunmayan Digital Edition versiyonu ise 399.99 dolar/Euro’dan satışa sunulacak.
PlayStation 5 sahibi olmak isteyenlerin ise bir süre daha beklemesi gerekecek. Öncelikli listede yer alan Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’deki kullanıcılar 12 Kasım’da konsola erişebilecek. Türkiye ve dünyanın geri kalanı için satışlar 1 hafta sonra, yani 19 Kasım’da başlayacak. PS5 ve PS5 Digital Edition’ın ülkemizdeki satış fiyatı ise henüz bilinmiyor.
PlayStation 5 serisinin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 4K/120Hz ya da 8K’ya kadar çözünürlük desteği dikkat çekiyor. Gücünü 8 çekirdekli AMD Zen 2 işlemciden alan konsolların grafik tarafında AMD Radeon RDNA 2 GPU çözümü bulunuyor. 16 GB GDDR6 bellek ve yüksek hızlı 825 GB NVMe SSD ise oyunların geçiş hızını inanılmaz boyutlara taşıyor.
Haber
PlayStation 5 serisinin fiyatları sızdırıldı!
Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan PlayStation 5’in fiyat ve çıkış tarihi bilgisi, bugün yapılacak özel bir etkinlikte açıklanacak. Etkinliğe saatler kala PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition’ın fiyatları ortaya çıktı!
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PlayStation 5, resmi satış fiyatıyla şaşırtmayacak!
Fransız video oyun mağazası Micromania üzerinden ortaya çıkan sızıntı, PlayStation 5’in Avrupa satış fiyatlarını gözler önüne seriyor. Bu önemli sızıntıya göre standart PlayStation 5 sürümü 499 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Oyun konsolunun disk yuvası olmayan Digital Edition versiyonu ise 399 Euro’dan fiyatlandırılacak. Micromania kısa süre sonra söz konusu sızıntıyı yalanlarken, İspanya’dan gelen başka bir kaynak ise verilen fiyat bilgisini doğruladı.
€399/€499
(El Corte Inglés ~ One of the biggest spanish retailers) pic.twitter.com/B6o3aJhAqG
— AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) September 13, 2020
Daha önceki tahmin ve sızıntılarda konsolun fiyatının 500 Euro bandında olacağı bildiriliyordu. Dolayısıyla ortaya çıkan fiyatlar pek çok oyun tutkunu için sürpriz değil. Ancak PlayStation 5 Digital Edition’ın tahminlerden biraz daha ucuz olduğunu söylemek mümkün. Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls ve Sackboy Adventures gibi yeni nesil oyunların da eş zamanlı olarak yayınlanacağı ifade ediliyor.
Saat 23:00’te başlayacak etkinliğin ardından PlayStation 5’in ön sipariş sürecinin hemen başlaması bekleniyor. Bu durumda merakla beklenen konsolun kısa süre içerisinde raflarda olacağı söylenebilir. Fiyat tarafında iddialı konuma oturan Xbox Series X ve Series S karşısında konsolun nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.