Sony onayladı: PlayStation 4, dört yıl boyunca desteklenecek

Sony, PlayStation 5 ile alakalı yaptığı açıklamada PlayStation 4 hakkında da konuştu. PlayStation’dan sorumlu Sony yetkilisi, PS4′ün önümüzdeki üç ile dört yıl boyunca desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

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Sony PlayStation 4, hemen rafa kalkmıyor!

Sony’den PlayStation 5′i hemen alamayacak olanlar için sevindirici bir müjde geldi. Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan, Washington Post ile yaptığı bir röportajda PlayStation 5 ile alakalı açıklamalarda bulunurken, PS4′e de değindi. Jim Ryan’ın açıklamasına göre şu anda PlayStation 4 sahibi olanların, uzun bir süre endişe etmelerine gerek yok; zira Ryan, Sony’nin PlayStation 4 konsollar için önümüzdeki üç – dört yıl boyunca hala destek vermeye devam edeceğini taahhüt ediyor.

“PS4 topluluğu bizim için üç veya dört yıl boyunca inanılmaz derecede önemli olmaya devam edecek. İşimizi iyi yaparsak, umarız birçoğu PS5’e geçecek. Ancak on milyonlarca insan PS4 ile çalışmaya devam edecek.”

Geriye dönük baktığımızda PlayStation 2’nin kullanım ömrü 13 yıldı, aynı zamanda PS3’ün çıkışının yıllar sonrasında bile PS2 modeli geliştiriciler tarafından hala destek almaya devam etmişti. Şimdi ise benzer bir müjdenin PS4 için bizzat Sony kanadından verildiğini duymak oldukça sevindirici.

PlayStation 5, PlayStation 4 oyunlarının %99’unu destekleyecek

Sony’nin bir diğer müjdesi, PS4 oyunlarının PS5 ile uyumluluğu noktasında oldu. Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan, yeni konsolun şirketin şimdiye kadar test ettiği PS4 oyunlarıyla geriye dönük %99 uyumlu olduğunu söyledi. Yani PlayStation 5 oyuncuları, PlayStation 4 kütüphanesindeki oyunların neredeyse tamamını oynamaya devam edebilecek.

Ek olarak CEO Jim Ryan, açıklamasının devamında PlayStation 5′in, selefine göre ilk etapta çok daha fazla miktarda piyasaya sürüleceğini da ifade etti. Sony, 2013′teki tanıtım etkinliğinin ardından ilk gün bir milyon; iki hafta sonra ise dünya çapında yaklaşık 2.1 milyon adet PS4 ünitesi satmayı başarmıştı. İşte Ryan, PlayStation 5′in ilk etapta çok daha fazla satış rakamına ulaşmasını beklediklerinin altını çiziyor.