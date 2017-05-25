Sony Orta Segment Xperia Serilerine Son Vereceğini Açıkladı

Sony akıllı telefon serilerinde bir değişiklik yapacağını açıkladı ve bu açıklamaya göre iki Xperia serisi ortadan kalkıyor.

Sony’nin yaptığı açıklamaya göre Xperia X ve Xperia Compact serisi akıllı telefonların yeni modelleri gelmeyecek. XperiaBlog’da yer alan habere göre bu açıklama şirketin yatırımcılar toplantısında gerçekleştirildi. Orta segmentte yer alan Xperia X ve Xperia Compact “premium standart” olarak biliniyordu.

Şirket artık bundan sonra bayrak gemisi modellerine yoğunluk verecek. Yapılan açıklamaya göre bu yıl bitmeden Xperia markası altında iki yeni bayrak gemisi çıkacak. Şirketin son dönemdeki tasarım modasına uygun olacak telefonların yazılım bölümü nasıl olacağı ise merak konusu.

Şirket Eylül ayında düzenlenecek olan IFA etkinliğinde yeni bir cihaz duyuracak. Ancak bu cihaza dair herhangi bir detay açıklanmış değil.