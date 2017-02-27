Sony’nin PlayStation VR Satışları Beklenenden İyi Gidiyor

Sony’nin Ekim ayında çıkardığı PlayStation VR sanal gerçeklik başlığı beklentilerin ötesine geçmeyi başarmış gibi gözüküyor.

Sony Interactive Entertainment’ta yöneticilik yapan Andrew House şirketin ne kadar sanal gerçeklik başlığı sattığını açıkladı. House’un açıklamalarına göre başlık çıktığı günden bugüne kadar 915.000 adet sattı. Şirket 1 milyonuncu cihaza bu yılın Nisan ayının ortaları gibi ulaşmayı hedefliyordu ancak bu hedefe çok daha erken ulaşabilir.

Başlığın yüksek satışlarından dolayı mağazalarda stok problemi yaşanabiliyor. Ancak Nisan ayı gibi bu stok problemi de giderlecek. Şirket özellikle Latin Amerika bölgesinde satışların artacağına inanıyor.

PlayStation VR’ın rakipleri ise satış rakamı açıklamaktan kaçınıyor. Bunun nedeni ise büyük ihtimalle düşük satış rakamları. Ortada dönen rakamlar ise oldukça kötü. HTC Vive’ın 420.000 civarında Oculus Rift’in ise 243.000 civarında sattığı düşünülüyor. PlayStation VR’ın en büyük avantajı hem daha ucuz olması diğer cihazların çok pahalı bilgisayarlarla çalışabilmesi.