Sony Mobile Türkiye Blog’u Yayına Açıldı!

Sony Mobile, Türkiye’deki kullanıcılarını birbirinden keyifli içeriklerle buluşturacağı Türkiye Blog’unu açtığını duyurdu.

Ülkemizde önemli çalışmalar yapmaya başlayarak tüketici odaklı marka olmaya devam eden Sony Mobile, Türk kullanıcı, geliştirici ve meraklılarına özel Türkiye blogunu yayına açtı.



Sony Mobile Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Jason Smith, “Türkiye’de Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarımızdan sonra kurumsal blogumuzu da yayına aldık. Bu yeni platform aracılığıyla kullanıcılarımızı ürün ve hizmetlerimizle ilgili ipuçlarını, haberleri, başarı hikayelerimizi, ürünlerimizin mimarları ile gerçekleştireceğimiz özel röportajlarımıza kadar birçok içerikle buluşturacağız. Xperia ile kaliteli içerikler üretmek çok keyifli ve kolay olacak. Üstün teknoloji ürünü akıllı telefonlarımızla neler yapılabildiği kadar Sony dünyasının haber ve yeniliklerine de blogumuzdan ulaşılabilecek” diyerek blogunu açıklıyor.

Xperia Blog’ta Xperia XZ Premium sahiplerinin sevineceği yeniliklere yer verilirken bunun yanında tüm dünyadaki müzisyenlerin fotoğraflarını çeken profesyonel canlı müzik fotoğrafçısı Abi Raymaker da akıllı telefon ile en iyi fotoğrafları çekmek için ipuçlarını da Xperia Blog’ta paylaşıyor olacak.

Birçok farklı ve keyifli içeriğin yer alacağı bu yeni kanalda ayrıca Teknoseyir işbirliği ile geliştirilen Mobil Fotoğrafçılığa Giriş 101, CIO Dergisi’nin yürütttüğü CIO’lar Xperia XZ Premium’u Deniyor ve Hardware Plus olarak bizim de sunduğumuz “Kim Xperia Kullanmak İster?” video serilerinin perde arkalarının anlatıldığı yazılar da bulunuyor olacak.

Sony MobileTürkiye Blog’una https://blogs.sonymobile.com/tr/ adresinden ulaşabilrsiniz.