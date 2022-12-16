Popüler teknoloji şirketi Sony, uzun yıllardır ilk süper kahraman olarak kabul edilen Spider-Man’in yayın hakları sahibi. Hatırlamayanlar için Sony’nin Insomniac Games stüdyosu Eylül 2021’de “Marvel Spider-Man 2” oyununu duyurmuştu. Şirket o tarihten itibaren oyunu tanıtmaya başlamış ve ilk fragmanını yayınlamıştı. Aynı Insomniac Games stüdyosu bugün Marvel Spider-Man 2 oyununun PS5’te resmi olarak yayınlanacağını resmen doğruladı. Şirketin açıklamalarına ve PlayStation gündemine yakın De’Angelo Epps muhabirine göre oyun 2023’ün Sonbahar aylarında PS5 için piyasaya sürülecek. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

2023’te Çıkacak Marvel Spider-Man 2 Bizlere Ne Sunacak ?

Bildiğiniz üzere, dünyaca ünlü çizgi roman karakteri hakkında sayısız yazılı eser, film ve oyun yapıldı. Hikaye ve kurgular ne kadar çok değişse bile ana karakterimizin temel özellikleri ve temel doğuş hikayesi neredeyse hep aynı kaldı. Marvel Spider-Man 2 oyunu da, Peter Parker ve Miles’ın hikayelerine odaklanmaya devam edecek. Sony Interactive Entertainment tarafından PS4 platformunda piyasaya sürülen bir aksiyon-macera oyunu olan, selef Marvel Spider-Man, aynı zamanda Marvel Comics süper kahramanı Spider-Man’in izin alınarak uyarlandığı ilk PS oyunu. Mevcut çizgi roman, video oyunları ve filmlerle bağlantısı olmayan yepyeni bir Örümcek Adam hikâyesi içeren ilk oyun, 7 Eylül 2018 tarihinde dünya çapında piyasaya sürülmüştü.

“Marvel’s Spider-Man” New York’un modern açık dünyasında geçen havadan dövüş, örümceğin duyuları, içgüdüsel tepkileri ve özel hareketleri gibi birçok farklı alana sahip sürükleyici bir oyundu. Peter Parker oyunun belirli bölümlerinde oynanabilir bir karakter olurken, kız arkadaşı Mary Jane Watson da bazı “kritik anlarda” oyuncu tarafından manipüle edilebiliyordu. Bu da her şeyin oyuncunun iplerinde olmasını engelleyen hikaye yönlü bir unsurdu. Açıklamalara göre serinin halefi hikaye açısından ana konudan sapmayacak şekilde daha farklı olabilir. Arada 5 yıllık bir süre ve tabii ki bir yeni konsol geçtiğini düşünürsek, yeni oyunun grafikler açısından çok daha iyi olmasını bekleyebiliriz. Ayrıca, yeni çıkacak oyunun artık PS4’de çıkmayacağını söylemekte de fayda var. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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