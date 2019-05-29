Sony, katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor

Çin basınından yansıyan haberlere göre Sony, katlanabilir ekrana sahip bir telefon üzerinde çalışıyor. Cihazın isminin ise Xperia F olacağı düşünülüyor.

İlginizi çekebilir : Samsung, Galaxy Fold’a çözüm arıyor

Xperia F’in ekran tedarikçisi Samsung olabilir

Samsung, Huawei ve Royale firmalarının katlanabilir telefon üretiminden sonra birçok firma katlanabilir telefon sektöründe adım atmak istiyor. Akıllı telefon alanındaki pazar payı düşen ve çeşitli ülkelerdeki mobil cihaz ofislerini kapatma kararı alan Sony de , katlanabilir ekrana sahip telefon üretmek istiyor. Çin basınına yansıyan haberlere göre Sony, katlanabilir ekrana sahip bir telefon üzerinde çalışıyor.

Xperia F isminin verileceği düşünülen cihazın ekran tedarikçisinin ise Samsung olacağı öngörülüyor. OLED katlanabilir ekran teknolojisini içinde barındıracak Xperia F, 21:9 en boy oranı ile 2020 yılında tanıtılması bekleniyor. Samsung ve Huawei’nin yatay ekran katlama stiline karşın Xperia F, dikey dizaynı ile birlikte gelecek. Ayrıca cihaz, içerisinde barındıracağı modem sayesinde 5G donanım alt yapısına sahip olacak. Henüz cihaz üzerinde çalışmaların devam edildiği düşünülürken, internet üzerinde cihaz ile ilgili konsept tasarımlar paylaşılmaya başlandı.