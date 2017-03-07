Sony Dünyanın En Hızlı SD Kartını Piyasaya Çıkardığını Açıkladı

Sony, 299 MB/s gibi yüksek hızlarda kesintisiz çekim ve 4K video çekim için geliştirilen SF-G serisi UHS-II SD kartları piysaya çıkardı.

Sony’nin yeni kart serisi profesyonel fotoğrafçılar, DSLR ve aynasız fotoğraf makinesi kullanan kullanıcılar ve video grafikerlerine hitap ediyor. SF-G serisi kartlar yüksek hızları hem de yüksek boyutları ile ilgiyi üzerine çekiyor.

299 MB/s gibi yazma hızı ile SF-G dünyanın en hızlı SD kartları arasında başta geliyor. Yüksek yazma hızı sayesinde dijital görüntüleme cihazları maksimum performans gösteriyor. Özellikle fotoğraf makineleri uzun süre kesintisiz çekim yapabiliyor. Aynı zamanda arabellek temizleme çok kısa sürede hallediliyor.

SF-G serisi SD kartların 300 MB/s okuma hızı bulunuyor. Bu kartlar kart okuyucuya girdiğinde yüksek boyuttaki veriler kolay bir şekilde bilgisayara aktarılabiliyor bu sayede dosya aktarımı sırasında uzun süre beklemeye gerek kalmıyor. Özellikle günümüzde fotoğrafların ve videoların boyutunu düşündüğümüzde bu son derece önemli.