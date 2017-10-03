Sony Büyük Silahlarından Birini Kaybediyor!

Sony’i konsol dünyasının zirvesine taşıyan isim olarak bilinen Playstation Başkanı Andrew House görevinden ayrılıyor.

Yaklaşık 6 yıldır Sony Interactive Entertainment’in CEO’su konumunda bulunan Andrew House görevinden ayrılma kararı aldı. Andrew House’in yerini S.I Entertainment Müdür Yardımcısı John Kodera doldurmaya çalışacak. Doldurmaya çalışacak ibaresini vurguluyoruz; zira Japon markanın ürünleri Andrew House’dan önce Microsoft ve Nintendo’nun konsollarına karşı ciddi mağlubiyetler yaşıyordu.

House, dev şirketin yönetim kurulundaki koltuğunu koruyacak ve projelerin düzgün yürütülmesi amacıyla bir yıl boyunca aktif yöneticilik yapmaya devam edecek.

House’ın kararının arkasında yatan nedenler kesin olarak bilinmese de; ünlü figürün ailesi ile daha fazla zaman geçirmek istediği iddia ediliyor.