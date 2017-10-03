Sony, ABD’de Xperia XZ1 İçin Şimdiden Fiyat Kırma Politikası Başlattı!

Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia XZ1 kısa süre önce boy gösterdiği Amerika Birleşik Devletleri pazarında istenen başarıları elde edemiyor.

Sony; konsol, televizyon, dizüstü bilgisayar ve ses sistemi gibi alanlarda ciddi başarılar elde etmesine rağmen akıllı telefon pazarında hiçbir zaman istediği pazar payını elde edemedi. Sony yeni amiral gemisi XZ1 ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük pazarlarda yüksek satış rakamlarına ulaşmayı planlıyordu.

Ne var ki işler bir kez daha Japon şirketin istediği gibi olmadı. Akıllı telefon henüz birkaç hafta önce 700 dolarlık fiyat etiketiyle Amerika pazarına girdi. Ancak bu fiyat şimdiden 650 dolar seviyesine geriledi. İstediği ilgiye kavuşamayan Sony kısa süre içinde yaptığı fiyat değişikliğiyle pazar payını artırmak istiyor. Firmanın bunu başarıp başaramayacağı ise muğlak durumda.