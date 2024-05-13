Küresel ekonomideki belirsizlikler ve ani değişimler, işletmeleri risklere karşı daha hazırlıklı hale getirme ihtiyacını firmalara sıklıkla hatırlatmaktadır. Doğal afet ve pandemi gibi, insan kontrolü dışında gelişebilen hadiseler son yıllarda tedarik zinciri süreçlerini bir hayli olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle, firmalar artık kendi kontrolleri dışında gelişebilecek ihtimallere de hazır olarak tedarik zinciri yönetim süreçlerini tekrardan gözden geçirmekte, bu alandaki zayıf noktaları tespit ederek buraya yatırım yapma ve daha dayanıklı bir tedarik zinciri yönetimi oluşturmayı hedeflemektedirler.

Ayrıca, müşteri beklentilerinin ve taleplerinin sürekli değişmesi, işletmeleri tedarik zinciri süreçlerini yeniden düşünmeye ve iyileştirmeye yönlendirmektedir. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, yapay zeka, büyük veri analitiği ve diğer dijital araçlar sayesinde daha verimli ve esnek tedarik zinciri yönetimi sağlanabilmektedir. Son olarak, rekabetin artması ve global pazarlarda var olabilmek için tedarik zinciri yönetimindeki etkinliği arttırmak da firmaların yatırım yapma motivasyonunu artırmaktadır.

Tedarik zinciri yönetimini dijitalleştirerek insan hatasına kapatmak ve beklenmedik olaylara hazırlıklı olmak adına, “dijital çözümler” özelinde yapılan yatırımların yıldan yıla artış göstermektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar, bu yatırımlarını birlikte büyütecekleri ve sonuçlarını alacakları vizyoner firmalara ihtiyaç duymaktadırlar.

SAP Gold Partner’i olarak Solvia Digital Solutions, Türkiye’deki firmalar ile çağının ötesinde iş yapış stratejileri sunarak SAP Dijital Tedarik Zinciri çözümlerini kavuşturan projelere imza atmaktadır. Solvia’nın uzmanlığıyla hayata geçirilen SAP Dijital Tedarik Zinciri çözümleri sayesinde işletmeler tedarik zinciri süreçlerini optimize ederek daha esnek, verimli ve rekabetçi hale gelirken, aynı zamanda küresel pazardaki gelişmelere ayak uydurabilmektedir.

Dijitalleşen Tedarik Zinciri

Solvia olarak SAP’nin Dijital Tedarik Zinciri çözümleriyle işletmelere stratejik, taktik ve operasyonel düzeylerde bütünsel planlama platformları sunuyoruz. Gerçek zamanlı veriye dayalı tahmin ve analizlerle, talep yönetiminden stok optimizasyonuna, üretim planlamasından lojistik yönetimine kadar tüm süreçleri optimize ediyoruz.

Fabrikanızdaki üretim operasyonlarını dijitalleştirmenize olanak tanıyor ve süreçlerinizi daha verimli, esnek ve yenilikçi hale getiriyoruz. Gerçek zamanlı veri analitiği ve makine öğrenimi sayesinde optimizasyon sağlarken, uçtan uca izlenebilirliği yakalayarak hata toleransını sıfıra indirerek operasyonel mükemmeliyetinizi destekliyoruz.

Tedarik zincirinin dokunduğu her alanda, tasarımdan planlamaya, üretimden lojistiğe kadar mükemmelliyeti yakalamak için SAP Dijital Tedarik Zinciri çözümlerini Solvia bakış açısı ve uzmanlığıyla deneyimleyin!

Solvia İş Çözümleri Direktörü Ahmet Cömert: “İşletmelerin tedarik zinciri süreçlerinde tüm kontrolü ele almalarını sağlıyoruz. Türkiye’nin dinamik iş ortamında, markaların küresel pazarda rekabet edebilmesi ve ihracatı artırabilmesi için dijital tedarik zinciri çözümleri önemli bir rol oynuyor. Solvia Digital Solutions olarak, SAP dijital tedarik zinciri çözümleriyle işletmelerin önündeki engelleri kaldırarak, müşteri ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyoruz. Karmaşık lojistik süreçlerini dijital teknolojiler ile basitleştirerek, işletmelerin tedarik zinciri yönetimlerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlıyoruz. Müşterilerimizin pazar koşullarına ve beklentilere hızla uyum sağlamalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak için yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz.” dedi.