Bitcoin ve Ethereum Mega Rallisi İçin Ünlü İsimden Önemli Açıklamalar!

Kripto para piyasasının en büyük iki ismi Bitcoin ve Ethereum son haftalarda geçmiş aylarda yaşamış oldukları kayıpları telafi edecek grafikler sergiliyor. Uzun zaman 3 bin doların altında seyreden Ethereum fiyatı yazı sırasında 3232 dolar, 64 bin dolarlık zirvesinden %50’den fazla düşüş yaşayan Bitcoin fiyatı ise 48.925 dolardan işlem görüyor. 50 bin dolar sınırını geçmiş olan BTC fiyatı 25 Ağustos gününü ise dalgalı bir grafik ile kapatıyor denebilir. Peki her iki kripto para birimi için devamlı bir yükseliş olabilir mi? Yeni zirveler ne zaman görülebilir? Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz Bitcoin ve Ethereum mega rallisi ile ilgili tahminlerini paylaştı.

Kripto para piyasasının genelinde yeşil renk hakim olsa da grafiklerde oldukça dalgalı bir görünüm göze çarpıyor. Özellikle Bitcoin’in dün 50 bin dolar sınırında güçlü tutunamaması ile yaşadığı hafif geri çekilme, pek çok altcoinin de düşüş yaşamasına neden olmuştu. Ethereum da bu düşüşten etkilenerek 3.300 dolar desteğinin altına düşmüştü.

25 Ağustos Çarşamba günü piyasada aşağı yönlü bir grafik hakim olsa da pek çok piyasa uzmanı ve önemli isim piyasanın yıl bitimine kadar önemli bir yükseliş ivmesi yakalamasını bekliyor. Bu isimlerden biri de kripto para piyasasının yakından tanınan isimlerinden olan Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz. CNBC röportajında piyasalardaki son görünüme dair görüşlerini paylaşan Michael Novogratz, yılın son çeyreğinde kripto para piyasasında beklenen yükselişin gerçekleşebileceğini düşündüğünü ifade etti.

"I think the government, the Fed, Treasury is playing a really, really dangerous game buying $120B in securities a month and monetizing our debt," says @Novogratz. "It's the most dangerous game I've seen in my career." pic.twitter.com/gmfJG3rXNo

