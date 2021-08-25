Kripto Para
Bitcoin ve Ethereum Mega Rallisi İçin Ünlü İsimden Önemli Açıklamalar!
Kripto para piyasasının en büyük iki ismi Bitcoin ve Ethereum son haftalarda geçmiş aylarda yaşamış oldukları kayıpları telafi edecek grafikler sergiliyor. Uzun zaman 3 bin doların altında seyreden Ethereum fiyatı yazı sırasında 3232 dolar, 64 bin dolarlık zirvesinden %50’den fazla düşüş yaşayan Bitcoin fiyatı ise 48.925 dolardan işlem görüyor. 50 bin dolar sınırını geçmiş olan BTC fiyatı 25 Ağustos gününü ise dalgalı bir grafik ile kapatıyor denebilir. Peki her iki kripto para birimi için devamlı bir yükseliş olabilir mi? Yeni zirveler ne zaman görülebilir? Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz Bitcoin ve Ethereum mega rallisi ile ilgili tahminlerini paylaştı.
Neler Oldu?
Kripto para piyasasının genelinde yeşil renk hakim olsa da grafiklerde oldukça dalgalı bir görünüm göze çarpıyor. Özellikle Bitcoin’in dün 50 bin dolar sınırında güçlü tutunamaması ile yaşadığı hafif geri çekilme, pek çok altcoinin de düşüş yaşamasına neden olmuştu. Ethereum da bu düşüşten etkilenerek 3.300 dolar desteğinin altına düşmüştü.
25 Ağustos Çarşamba günü piyasada aşağı yönlü bir grafik hakim olsa da pek çok piyasa uzmanı ve önemli isim piyasanın yıl bitimine kadar önemli bir yükseliş ivmesi yakalamasını bekliyor. Bu isimlerden biri de kripto para piyasasının yakından tanınan isimlerinden olan Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz. CNBC röportajında piyasalardaki son görünüme dair görüşlerini paylaşan Michael Novogratz, yılın son çeyreğinde kripto para piyasasında beklenen yükselişin gerçekleşebileceğini düşündüğünü ifade etti.
"I think the government, the Fed, Treasury is playing a really, really dangerous game buying $120B in securities a month and monetizing our debt," says @Novogratz. "It's the most dangerous game I've seen in my career." pic.twitter.com/gmfJG3rXNo
— Squawk Box (@SquawkCNBC) August 25, 2021
“Finansal sistemi blok zinciri ile yeniden inşa edeceğiz”
“Bundan 4 hafta önce Bitcoin 30.000 dolar, Ethereum 2.000 dolar seviyelerine kadar düştü. Amazon ve Walmart iş ilanları ile birlikte ise yükselişe geçti. Bu şirketler dünyanın en büyüklerinden ve bu hareketin bir parçası olmak istediler. Visa dün CryptoPunk alımı ile beraber işin bir parçası olduğunu ortaya koydu. Finansal sistemi blok zinciri ile yeniden inşa edeceğiz. Fiyatlar bu süreçte bir süre stabilize olabilir. Çünkü sonsuza kadar yükselemezler. Ancak benim tahminim 2021 yılının son çeyreği S&P ve kripto paralar için iyi bir çeyrek olacak.”
Galaxy Digital, geçtiğimiz günlerde Bitcoin ile birlikte merkeziyetsiz finansa (DeFi) bağlı yeni bir kripto endeksi başlatmak için harekete geçtiğini duyurdu. Galaxy DeFi Endeksi Fonu’nun, Bloomberg Galaxy DeFi Endeksi’ni baz alacağı ifade edildi. Fonun içerisindeki 9 DeFi tokeninin ağırlıkları şu şekilde olacak:
- Uniswap UNI (%40)
- AAVE (%18)
- Maker MKR (%12,7)
- Compound COMP (%10)
- Yearn Finance YFI (%5,4)
- Synthetix SNX (%5)
- SushiSwap SUSHI (%4,3)
- ZRX (%2,8)
- UMA (%1,8)
Galaxy Digital ayrıca ABD’nin en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs’ın müşterilerine sağlayacağı Bitcoin vadeli işlemleri için likidite desteği sağlayacağını da duyurmuştu.
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Kripto Para
Hayvan Sahiplendirme Platformu PAWS Chicago, “Dogenations” Adlı Kripto Bağışı Başlattı!
Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ölçekli bir hayvan sahiplendirme platformu olan PAWS Chicago ve yaratıcı bir çözüm şirketi olan Leo Burnett, “Dogenations” adlı bir kripto para birimi bağış etkinliği başlattı.
Chicago merkezli bir hayvan sahiplendirme platformu olan PAWS Chicago, platforma yapılacak bağış ödemeleri için Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dahil birçok kripto para birimini kabul edeceğini açıkladı. Süreç, Amerikan reklam şirketi olan Leo Burnett ile birlikte yürütülecek.
Resmi duyuruya göre, PAWS Chicago, evsiz hayvanlara PAWS Chicago Tıp Merkezi’ni kurmak için Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere Dogecoin gibi ana akım popüler kripto para birimi bağışlarını kabul edecek. Yaratıcı reklam şirketi Leo Burnett ile birlikte yürütülecek olan kampanyada Leo Burnett hedeflenen dijital reklam panolarını başlatmak için memetik kültürü, özellikle de “lazer göz” modelini kullandı.
180’den fazla açık hava dijital reklamı, kripto para birimlerine sahip yatırımcılar için uygun ve hızlı bir bağış kanalı sağlamak için bağışlarla birlikte bir QR kodu gösterecek. Halk, ağutostan eylüle kadar Chicago bölgesindeki bu reklam panoları aracılığıyla bağışta bulunabilecek.
PAWS Chicago İcra Kurulu Başkanı Susanna Homan, Dogenations kampanyası ile ilgili şunları söyledi:
“Biz çözüm odaklı, ileri görüşlü bir kuruluşuz, bu yüzden Chicago’da hayvan refahının geleceğini sürdürmeye ve hayvanların hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabilecek büyüyen kripto para topluluğuyla bağlantı kurmaya istekliyiz.”
2013 yılında ikonik köpek memeine dayalı olarak kurulan popüler altcoin DOGE, köpeklerin gerçek hayatta yaşamalarına yardımcı olmak için merakla beklenen ve benimsenen rolünü oynuyor. Leo Burnett Yardımcı Yaratıcı Direktörü Ben Doessel, Dogecoin popülaritesinin artmasının yürütülen kampanyaya olan itici etkisini şu sözlerle ifade ediyor:
“Ekibimiz, köpek severlere gerçek bir etki yaratmanın yeni bir yolunu sunmak için bu trend memei onlarca yıldır hayvan refahında itici bir güç olan PAWS Chicago ile birleştirdi.”
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Kripto Para
Facebook, NOVI Dijital Cüzdanının Yanında NFT Özellikleri Oluşturacak!
Non-Fungible Tokens (NFT), bu yıl kripto para piyasasına damgasını vurarak büyük bir ilgi topladı. NFT furyasına birbirinden farklı sektörlerden oyuncular katıldı. Bu furyaya şimdi de teknoloji devlerinden Facebook dahil olmayı düşünüyor. Facebook, NOVI dijital cüzdanına NFT özellikleri dahil etme hedefinde.
NOVI ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Facebook’un kripto ve Blok Zinciri Bölümü Başkanı David Marcus, 24 Ağustos Salı günü Bloomberg TV’deki bir röportajında NFT süreci ile ilgili planlarını şu ifadelerle aktardı:
“Kesinlikle uzaya dahil olmanın yollarına bakıyoruz çünkü bunu yapmak için gerçekten iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Novi gibi iyi bir kripto cüzdanınız olduğunda, tüketicilerin NFT’leri desteklemesine nasıl yardımcı olabileceğinizi de düşünmelisiniz. Bunu kesinlikle düşünüyoruz”
Ancak Kripto ve Blok Zinciri Bölümü Başkanı Marcus, NOVI dijital cüzdanının ne tür NFT özelliklerine ev sahipliği yapacağı konusunda pek ayrıntılı olmadı. Ayrıca Marcus, geçtiğimiz haftalarda Facebook’un NOVI dijital cüzdanının büyük ABD eyaletlerinde piyasaya sürülmeye hazır olduğunu doğrulamıştı. Şirket cüzdanı Facebook’un dijital para projesi olan Diem ile birlikte piyasaya sürmeyi bekliyor. Daha önce Libra olarak popüler olan Facebook Diem, şirketin FinTech alanındaki en iddialı projesi. Facebook, son birkaç yılda düzenleyiciler ve yasa koyucular tarafından çeşitli geri itmelerle karşı karşıya kaldı. Facebook’un NOVI dijital cüzdanı piyasaya sürülmeye hazır olsa da, Marcus, Facebook’un Diem ile birlikte piyasaya sürmeye istekli olduğunu söylüyor.
Mevcut planlara göre Diem, 1 ABD dolarına sabitlenmiş sözde bir stabilcoin sunmayı planlıyor. Ancak dijital paranın piyasaya ne zaman sürüleceği konusu hâlâ belirsizliğini koruyor. Facebook, Diem’i aktarmak için insanların NOVI dijital cüzdanını kullanmasını istiyor. Bunun, düşük bir maliyetle anında sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için olduğu ifade ediliyor.
Marcus, Diem ve NOVI’nin aynı anda başlatılmasının ödeme ekosistemini değiştirmek için gerekli olduğunu vurguluyor. Ancak, “son çare olarak” Facebook, Novi cüzdanını Diem olmadan başlatmayı düşünebilir. Başkan ayrıca, ABD gibi Batı’daki ülkelerin dijital ödemelerin baskın olduğu bir dünyaya uyum sağlamada Çin’e ayak uydurmak için mücadele edeceklerini de sözlerine ekleyerek “Gerçekten endişe verici bir oranda geride kalıyoruz” ifadelerini kullandı.
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