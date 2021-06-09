Kripto Para
El Salvador Bitcoin madenciliği için volkan enerjisi kullanabilir!
Kripto para piyasası adına oldukça önemli bir adım atan El Salvador, Bitcoin’i ülkede yasal para birimi olarak kabul etti. Başkan Nayip Bukele, Bitcoin 2021 konferansında verdiği yasa tasarısı haberinin bugün kongre tarafından ezici bir üstünlük ile kabul edildiğini duyurdu. Nayip Bukele şimdi ise Bitcoin madenciliğine yönelik bir çalışma planı yürütüyor. El Salvador Bitcoin madenciliği için volkan enerjisi kullanabilir.
Bitcoin’i yasal para birimi olarak resmen kabul etmeye başlayan El Salvador, Bitcoin madenciliği için gerekli olan enerjiyi de bir volkan enerjisi ile sağlayabilir. Başkan Nayip Bukele, devlete ait olan jeotermal elektrik şirketi LaGeo’ya volkan enerjisi ile Bitcoin madenciliği yapılması planının hazırlanması talimatının verildiğini açıkladı.
I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋
This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021
El Salvador’da yaklaşık olarak 20 adet aktif volkan bulunuyor. Chaparrastique yanardağı son 500 yıl içerisinde 20’nin üzerinde patlama yaşadı. Ülkenin jeotermal enerjisi ise tamamen temiz ve yenilenebilir.
Lider kripto para birimi Bitcoin’i ülkede ABD doları ile birlikte resmen yasal para birimi haline getiren El Salvador, bir ilki gerçekleştirdi. Artık ülke içerisindeki her ekonomik birim, sağladığı ürün ya da hizmet için BTC ödemesi alabilecek. Ayrıca El Salvador, ülke içerisinde 3 BTC harcayan herkese daimi ikamet imkanı da sunacak.
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Kripto Para
Milyarder yatırımcı Marc Lasry Bitcoin konusundaki pişmanlığını anlattı!
Avenue Capital Management’ın kurucusu ve Milwaukee Bucks’ın sahibi Marc Lasry, salı günü CNBC ile yaptığı bir röportajda, Bitcoin’in düşündüğünden çok daha hızlı büyüdüğünü kabul etti. Marc Lasry Bitcoin konusundaki pişmanlığını belirtti. Lasry, daha önceden çok daha fazla Bitcoin alması gerektiğini ve yapmadığına pişman olduğunu ifade etti.
ABD’li milyarder Marc Lasry, Bitcoin ’in yükselişini sürdüreceğini düşünüyor. Şu ana dek yaşamış olduğu yükselişin tahmininden daha hızlı olduğunu ifade eden Lasry, önceden çok daha fazla yatırım yapmış olması gerektiğini söyledi.
“Bence, gitgide daha fazla insan Bitcoin kullanmaya başladıkça, yükselmeye devam edecek. Düşündüğümden çok daha hızlı oldu. Çok daha fazlasını almalıydım. Bu benim hatamdı.”
Marc Lasry, geçmiş zamanlarda Bitcoin fiyatının 40.000 dolar seviyesini geçeceğini tahmin etmişti. Geçmişte yapmış olduğu bu tahmin ve Bitcoin’in şu andaki durumu ile ilgili yorum yapan Lasry şunları ifade etti:
“Bir kez bir piyasa kurulduğunda onun gitme ihtimali düşüktür. Bitcoin’in ilginç olduğunu düşünmemin nedeni buydu. Ve kurumsal yatırımcıların (gelecek) geldiğini eklediğinizde, fiyatın yükseleceğini düşündüm.”
Lasry, yerleşik piyasası nedeniyle Bitcoin’in uzun vadeli durumu konusunda da iyimser bir yaklaşıma sahip. 2018 yılının Temmuz ayında yine CNBC ile bir röportaj gerçekleştirmiş olan Lasry, Bitcoin’in ticaret yapmak için daha kolay ve kabul edilebilir bir hale geleceğini ve birkaç yıl içerisinde de 40.000 dolar seviyesine tırmanacağını belirtmişti. Bitcoin yatırımı olan kişilerin de 3 ila 5 yıl içerisinde anaparalarını 5 ila 10 katına katlayacaklarını söylemişti. Bunları söylediği dönemlerde BTC fiyatı 7500 doların altındaydı.
Lasry, 2018 yılından birkaç yıl önce Bitcoin satın almamış olduğuna pişman olduğunu dile getirerek, yalnızca birkaç yıl önce 300 dolarda olan kripto para birimine daha önceden yatırım yapmış olması gerektiğini belirtti.
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Kripto Para
El Salvador Bitcoin yasasını onayladı!
Bitcoin 2021 konferansında söylendiği üzere El Salvador devlet başkanı Nayip Bukele, Bitcoin’in El Salvador’da yasal para birimi olması konusunda bir yasa tasarısını kongreye sunacaktı. Yasa tasarısı kongreden geçti. El Salvador, 84 üzerinden 62 oyla Bitcoin’i yasal olarak kabul eden ilk ülke oldu. Başkan Nayip Bukele bu durumu “üstün çoğunluğa” sahip tarihi bir an olarak nitelendirdi.
#Btc🇸🇻 https://t.co/x5r0Td6SiQ
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021
Bitcoin’in ülkede yasal para birimi olarak tanınması ve işlem görmesi ile ilgili yasa tasarısı El Salvador kongresinden bu sabah saatlerinde resmen onay aldı. Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 90 gün içerisinde ülkede yürürlüğe girmiş olacak.
Başkan Bukele, tasarı ile birlikte, her ekonomik birimin Bitcoin ödemelerini kabul etmesi gerekeceğini söyledi. Tasarıda dikkat çeken bazı maddeler şu şekilde:
- Ürünler Bitcoin ile fiyatlandırılabilir
- Vergiler Bitcoin ile ödenebilir
- Bitcoin işlemleri sermaye kazancı vergisiyle karşı karşıya kalamaz
- ABD doları, Bitcoin fiyatı için referans para birimi olmaya devam eder
- Bitcoin “her ekonomik unsur” tarafından bir ödeme şekli olarak kabul edilir
He enviado el anteproyecto de la #LeyBitcoin a la @AsambleaSV. pic.twitter.com/9vFztvvryG
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021
Yasa, Bitcoin’in düzenlenmesi ve denetimlenmesini daha sağlıklı ve iyi bir şekilde yapmayı amaçlıyor. Bilindiği gibi El Salvador’daki nüfusun yaklaşık %70’i geleneksel finansal hizmetlere erişemiyor. Hükümet, Bitcoin işlemlerini yürütmek için de gerekli eğitim ve mekanizmaları teşvik etmeyi hedefliyor. Ayrıca tasarıda yer alan maddelere göre hükümet, kripto para işlemlerini etkinleştirmek için alternatifler de sağlayacak. Ayrıca geçtiğimiz hafta El Salvador başkanı Bukele, hükümetin ülkenin finansal altyapısını Bitcoin teknolojisini kullanacak şekilde dönüştürmek için bir dijital cüzdan firması olan Strike ile bir ortaklık geliştirdiğini de açıklamıştı.
İlk kez bir ülkede lider kripto para birimi Bitcoin, rezerv para birimi olan ABD doları ile birlikte resmi şekilde kabul edilmeye başlandı. Bu gelişme kripto paralar için tarihi bir dönüm noktası.
Geçtiğimiz gün 32.000 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin fiyatı, El Salvador’dan gelen bu haber ile biraz yükselerek son 24 saatte %5 artış ile 34.669 dolardan işlem görüyor.
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Kripto Para
Dogecoin’in popüler Shiba Inu köpeği NFT olarak açık artırmaya çıkıyor!
Kripto para piyasasının popüler altcoini ve Elon Musk’ın da gözdesi Dogecoin’in sembolü olan Shiba Inu, NFT olarak açık artırmaya çıkacak.
Dogecoin’in ikonik yüzü olan Shiba Inu köpeği, devam eden popülaritesi ve NFT sektöründeki trend düşünüldüğü zaman binlerce dolar değerinde bir satışa tanık olabilir. Popüler meme, NFT müzayede pazarı olan Zora’da açık artırmaya çıkacak ve ihale 8 Haziran günü olan bugün başlayacak. Meme, internet meme veritabanı olan Know Your Meme tarafından onaylanacak. Satıştan elde edilen gelir ise bir hayır kurumuna bağışlanacak.
NFT çılgınlığının başladığı bu yılın ilk zamanlarında dijital sanatçılar, müzisyenler, NFT yıldızları, NFT’nin yükselen popülaritesinden en iyi şekilde yararlandı. Dijital sanatçı Beeple, eserini 69 milyon dolara satarken, NFT yıldızları da yüz binlerce dolar kazandı. Benzer şekilde “Felaket Kızı”, “Kötü Şanslı Brian”, “Charlie Bit My Finger” ve “Başarılı Çocuk” da dahil olan birçok popüler meme bu NFT sezonunda binlerce dolara satıldı.
İşte NFT şeklinde binlerce dolara satılan bazı memeler:
Yakın zamanda bir spor merkezli NFT pazarı olan Candy Digital‘in kurucu ortağı olan Mike Novogratz, NFT’lerin popülerliklerinin ilk aşamalarında bile olmadığını ve Ulusal Marş gibi ikonik parçaların NFT pazarında değer kazanmaya devam edeceğini iddia etti.
Diğer taraftan ise, geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz üzere NFT piyasasında bir düşüş hakim. NFT satışlarında yaklaşık %90 düşüş gözlemleniyor. NFT’nin bir balon olduğunu ve bu balonun ömrünün 4 ayda sona erdiğini söyleyen görüşler bir hayli fazla. Shiba Inu ile beraber piyasada bir hareketlenme yaşanacak mı, yoksa düşüş sürecek mi? Hep beraber göreceğiz.
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