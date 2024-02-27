Mobil Dünya Kongresi’nde Qualcomm standında yer alan Snapdragon Dijital Şasi çözümlerine göz atıyoruz.

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Otomobil üreticileri için geliştirilen sistemin detaylarını Ersin aktarıyor.

Snapdragon çözümleri hem şoför hem de yan koltuktaki yolcular için geliştirilen çözümler birçok marka tarafından kullanılmaya devam ediyor. Qualcomm’un geliştirdiği sistem ile alakalı önemli gelişmeler de var.

Bakalım telefon dışında MWC’de karşımıza çıkan bu çözümler nelermiş, hep beraber göz atalım.