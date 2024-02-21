Akıllı telefon dünyasının önde gelen yonga seti üreticilerinden Qualcomm, mobil teknoloji alanında adeta bir devrim yaratmayı hedefliyor. Son dönemde duyurulan Snapdragon 8 Gen 3’ün başarısının ardından, şimdi de küçültülmüş bir versiyonunun, Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni yonga setinin, mobil dünyadaki dengeleri değiştirebileceği düşünülüyor.

Snapdragon 8s Gen 3 nasıl olacak?

Geekbench’te ortaya çıkan bilgilere göre, Snapdragon 8s Gen 3, bir Realme telefonunda kullanılacak gibi görünüyor. Bu durum, Qualcomm’un güçlü yonga setlerini daha uygun fiyatlı cihazlara entegre etme stratejisini gösteriyor. Realme’nin bütçe dostu cihazlarıyla tanınması, Qualcomm’un bu tercihini daha da anlaşılır kılıyor.

İlginizi Çekebilir: Apple 5G modem için Qualcomm ile el sıkıştı

Snapdragon 8s Gen 3’ün performansı, büyük kardeşi Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla bir miktar geride kalmış gibi görünüyor. Ancak bu, henüz tam olarak hazır olmayan bir cihazın test sonuçlarına dayanıyor, bu nedenle son performans puanlarının değişebileceği unutulmamalıdır.

Geekbench Snapdragon 8s Gen 3 (DCS opinion) or SM8635 on the upcoming new Realme smartphone. Runs 3.01Ghz

Adreno 735 1+3+4https://t.co/AkI2YD33AN pic.twitter.com/LOOL3iNQ3g — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) February 20, 2024

Yonga setindeki önemli değişikliklerden biri, işlemcinin Adreno 735 GPU’ya sahip olması ve daha düşük bir saat hızında çalışmasıdır. Ayrıca, çekirdek konfigürasyonunda da değişiklikler yapılmıştır, bu da işlemcinin farklı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Snapdragon 8s Gen 3’ün, Qualcomm’un mobil dünyadaki konumunu nasıl etkileyeceği ve piyasada nasıl bir rekabet yaratacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ancak, Qualcomm’un bu yonga setiyle nasıl bir strateji izleyeceği ve Realme gibi markalarla nasıl bir iş birliği içine gireceği merak konusu.

Bu gelişmelerin, mobil teknoloji dünyasında heyecan yaratacağı kesin. Snapdragon 8s Gen 3’ün piyasaya sürülmesiyle birlikte, mobil kullanıcılar daha güçlü ve uygun fiyatlı cihazlara erişebilecekler mi, yoksa başka sürprizlerle mi karşılaşacaklar, yakın zamanda göreceğiz. Bu yeni yonga setinin, Qualcomm’un gelecekteki stratejilerinde nasıl bir rol oynayacağını ve pazarda nasıl bir yer edineceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.