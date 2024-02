Akıllı telefon dünyasının önde gelen yonga seti üreticilerinden Qualcomm, mobil teknoloji alanında adeta bir devrim yaratmayı hedefliyor. Son dönemde duyurulan Snapdragon 8 Gen 3’ün başarısının ardından, şimdi de küçültülmüş bir versiyonunun, Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni yonga setinin, mobil dünyadaki dengeleri değiştirebileceği düşünülüyor.

Geekbench’te ortaya çıkan bilgilere göre, Snapdragon 8s Gen 3, bir Realme telefonunda kullanılacak gibi görünüyor. Bu durum, Qualcomm’un güçlü yonga setlerini daha uygun fiyatlı cihazlara entegre etme stratejisini gösteriyor. Realme’nin bütçe dostu cihazlarıyla tanınması, Qualcomm’un bu tercihini daha da anlaşılır kılıyor.

Snapdragon 8s Gen 3’ün performansı, büyük kardeşi Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla bir miktar geride kalmış gibi görünüyor. Ancak bu, henüz tam olarak hazır olmayan bir cihazın test sonuçlarına dayanıyor, bu nedenle son performans puanlarının değişebileceği unutulmamalıdır.

Geekbench Snapdragon 8s Gen 3 (DCS opinion) or SM8635 on the upcoming new Realme smartphone.

Runs 3.01Ghz

Adreno 735

