Snapdragon 875 ile gelecek amiral gemisi modeller daha da pahalı olacak!

Mobil çip üreticisi Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 işlemcisinin akıllı telefonların performansını olduğu kadar fiyatlarını da yukarı taşıması bekleniyor.

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Snapdragon 875’li Amiral Gemisi modeller daha da pahalı olacak!

Son yıllarda en büyük mobil çip üreticisi olarak Qualcomm’un piyasayı domine ettiğini söyleyebiliriz. Çoğu Android akıllı telefon üreticisi olumlu şöhretleri nedeniyle Snapdragon yonga setlerini kullanıyor. Şu an için Snapdragon 800 serisinin en son yonga seti olan 865, kullanıcılara Android tarafında en yüksek performansı sunmakta. Bu yıl amiral gemisi olarak ifade edebileceğimiz yüksek performanslı telefonlarda fiyat artışı gördük. Bunun ülkemizde dolar kuru ile bağlantısı olmasına rağmen dünya genelinde de üst sınıf telefonlarda bir fiyat artışı olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiyat artışının arkasındaki temel sebeplerden biri ise 5G modemler diyebiliriz.

POCO F1 serisinin devamı olarak gelen POCO F2 de 865 yonga seti ile piyasaya sürüldü. Benzer özelliklere sahip telefonlara göre rekabetçi bir fiyata sahip olsa dahi telefon fiyat etiketi ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Bu fiyat artışının en büyük nedeni ise yine Snapdragon 865 yonga setine dayanıyor.

Yayınlanan yeni rapora göre üst segmentteki akıllı telefonların fiyat artışı durmayacak. Yaklaşan Snapdragon 875, Snapdragon 865’den bile daha pahalı olacak. Bir forumda yayınlanan rapora göre bu fark hiç de küçük değil. Yeni nesil yonga setinin 250 dolar olması bekleniyor. Snapdragon 865 yonga setinin fiyat etiketinin 150-160 dolar civarında olduğunu düşünürsek yeni nesil işlemci ile piyasaya çıkacak olan telefonların oldukça yüksek fiyatlara sahip olmasına hazırlıklı olmalıyız.