Akıllı Telefonlar
Snapdragon 875 ile gelecek amiral gemisi modeller daha da pahalı olacak!
Mobil çip üreticisi Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 işlemcisinin akıllı telefonların performansını olduğu kadar fiyatlarını da yukarı taşıması bekleniyor.
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Snapdragon 875’li Amiral Gemisi modeller daha da pahalı olacak!
Son yıllarda en büyük mobil çip üreticisi olarak Qualcomm’un piyasayı domine ettiğini söyleyebiliriz. Çoğu Android akıllı telefon üreticisi olumlu şöhretleri nedeniyle Snapdragon yonga setlerini kullanıyor. Şu an için Snapdragon 800 serisinin en son yonga seti olan 865, kullanıcılara Android tarafında en yüksek performansı sunmakta. Bu yıl amiral gemisi olarak ifade edebileceğimiz yüksek performanslı telefonlarda fiyat artışı gördük. Bunun ülkemizde dolar kuru ile bağlantısı olmasına rağmen dünya genelinde de üst sınıf telefonlarda bir fiyat artışı olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiyat artışının arkasındaki temel sebeplerden biri ise 5G modemler diyebiliriz.
POCO F1 serisinin devamı olarak gelen POCO F2 de 865 yonga seti ile piyasaya sürüldü. Benzer özelliklere sahip telefonlara göre rekabetçi bir fiyata sahip olsa dahi telefon fiyat etiketi ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Bu fiyat artışının en büyük nedeni ise yine Snapdragon 865 yonga setine dayanıyor.
Yayınlanan yeni rapora göre üst segmentteki akıllı telefonların fiyat artışı durmayacak. Yaklaşan Snapdragon 875, Snapdragon 865’den bile daha pahalı olacak. Bir forumda yayınlanan rapora göre bu fark hiç de küçük değil. Yeni nesil yonga setinin 250 dolar olması bekleniyor. Snapdragon 865 yonga setinin fiyat etiketinin 150-160 dolar civarında olduğunu düşünürsek yeni nesil işlemci ile piyasaya çıkacak olan telefonların oldukça yüksek fiyatlara sahip olmasına hazırlıklı olmalıyız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01s batarya kapasitesi belli oldu!
Samsung firmasının orta giriş seviye akıllı cihazı Galaxy M01s yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Cihazın ortaya çıkan sertifikalara göre batarya kapasitesi belli oldu.
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Galaxy M01s 3900 mAh batarya ile geliyor!
Samsung, Galaxy M01s üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmeler ile cihazın bazı teknik özellikleri belli oldu. TÜV Rheinland isimli sertifika platformunda ortaya çıkan belgeler ile birlikte Galaxy M01s cihazının batarya kapasitesi belli oldu. SM-M017F/DS koduyla görüntülenen cihaz, 3900 mAh batarya kapasitesi ile bizleri karşılıyor. Ayrıca ortaya çıkan listede cihazın herhangi bir hızlı şarj özelliği olmadığı da öğrenildi. Günümüz telefonlarında görmeye alışkın olduğumuz bu özelliğin yer almaması olumsuz yorumlara neden oldu.
Geçtiğimiz ay Geekbench platformunda test sonuçları ortaya çıkan Galaxy M01s şaşırtıcı özelliklere sahip. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alacak cihaz 3 GB RAM ile bizleri karşılıyor. Her ne kadar Geekbench üzerinde Android 9 ile görülse de cihazın Android 10 ile geleceği kesin gibi. Ayrıca iddia edilen bilgilere göre cihazın iki adet arka ve bir adet de ön olmak üzere üç adet kamerası olacak. Detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan cihazın, uygun fiyatlı olması bekleniyor. Ayrıca cihazın çıkış tarihi de netlik kazanmış değil. İlerleyen günlerde yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Bakalım Samsung bütçe dostu olması beklenen cihazı ile istediği sonuçları alabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51s 5G listelerde yerini aldı!
Samsung Galaxy A51s 5G modeli Geekbench, Wi-Fi Alliance web sitesinde ve NFC forumlarında görüldü. Listelere göre telefon Snapdragon 765G yonga setine ve 6GB RAM’e sahip.
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Samsung Galaxy A51s 5G özellikleri görüldü!
Geçtiğimiz Mayıs ayında Samsung Galaxy A71s 5G listelerde yerini almıştı. Telefonun listelenen özellikleri arasında en çok dikkat çeken mmWave 5G’yi destekleyeceği olmuştu. Her geçen gün gelişmekte olan 5G teknolojilerinden olan mmWave yüksek frekans ve milimetre boyutlarında dalga boyu ile daha hızlı bir 5G deneyimini kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Galaxy A71s 5G, SM-A716V model numarası ile listelerde tespit edilmişti ve şimdi A51s’e ait olduğu tahmin edilen SM-A516V etiketini taşıyan bir cihaz Geekbench,Wi-Fi Alliance web sitesinde ve NFC forumunda görüldü.
Telefonun bazı teknik özelliklerini Geekbech’te görmek mümkün. A51s 5G gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alacak ve 6GB RAM’e sahip olacak. Telefon tek çekirdek performans skoru olarak 622 puana ve çok çekirdek performans skoru olarak 1928 puana sahip. Samsung Galaxy A51s 5G kutusundan Android 10 sürümü ile çıkıyor. Wi-Fi Alliance listelerinde telefonun çift bantlı Wi-Fi bağlantısını destekleyeceği bilgisi dikkat çekti. Son olarak NFC forumunda bekleyebileceğimiz üzere telefonun NFC desteğine sahip olacağı görüldü. A51s 5G’nin selefine göre yükseltmeler içerse dahi birçok özelliğinin benzer olmasını bekleyebiliriz. Samsung tarafından telefonun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
Akıllı Telefonlar
iPhone SE 2020, DxOMark testinden sınıfta kaldı!
İkinci nesil iPhone SE, geleneksel iPhone kasasında güncel donanımlar sunması ile son dönemin fiyat/performans dengesi başarılı telefonlarından biri olmayı başardı. Telefonun kamera odaklı DxOMark testinden aldığı sonuç ise pek çok kişiyi şaşırtacak gibi görünüyor!
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Yeni iPhone SE, kamera tarafında beklentileri karşılıyor mu?
iPhone SE (2020), kamera tarafında 12 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir arka kamera taşıyor. Apple’a göre yazılımsal yönü iyileştirilmiş kamera pek çok alanda yeterli bir performans sergiliyordu. Ancak modelin DxOMark tarafından gerçekleştirilen kamera testi, durumun aslında böyle olmadığını ortaya koyuyor.
DxOMark’ın fotoğraf tarafında 103 puan, video kaydı tarafında ise 98 puan toplayan iPhone SE, ortalama olarak 101 puana ulaşıyor. Apple’ın en yeni telefonu, aldığı düşük puan nedeniyle popüler testin sıralamasında kendisine ancak 37. sırada yer bulabildi. iPhone SE’nin, 2018 yılında tanıtılan bir diğer uygun fiyatlı Apple modeli iPhone XR ile aynı puanı alması ise dikkat çekti.
DxOMark tarafından yayınlanan kapsamlı raporda cihazın başarılı bulunan ve eksik kalan tarafları da belirtiliyor. DxOMark uzmanlarına göre genel olarak iPhone 11 ile rekabet edebilen iPhone SE’nin zoom ve bokeh efekti gibi kıstaslarda geri planda kaldığı belirtiliyor. Bu noktada tek arka kameranın dezavantajı görülürken; açık havadaki fotoğraf detayları ve renk tonu performansı ise başarılı bulunmuş.
Son olarak ön kamera performansı ile 84 puan alan telefonun diğer cihazlara göre nispeten daha iyi bir noktaya yerleşmeyi başardığını belirtelim.