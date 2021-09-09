Snapdragon 870’li İki Xiaomi Modeli Yolda

Bugün, Oppo için önemli bir gündü çünkü Reno6 modelleri CEE (Central and Eastern European Region) yani Orta ve Doğu Avrupa Pazarı için ayrı bir lansmanla duyuruldu. Rusya, Ukrayna, Türkiye gibi ülkelerin yer aldığı CEE pazarında, Reno ailesi Oppo için büyük önem taşıyan serilerden biri. Gelin bakalım lansmanda neler konuşuldu ve anlatılanlara göre Reno6 modelleri kullanıcılara neler sunacak.

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Lansmanda, CEE Bölge Müdürü Johnny Zhang, Oppo’nun Türkiye fabrikasına da değindi

CEE Bölge Müdürü Johnny Zhang, lansman başında CEE pazarının Oppo için global önemine vurgu yaptı ve bu pazarda ilerlemek için yaptıkları yatırımlardan bahsetti. Bahsi geçen yatırımlar arasında en büyüğü ve en çok dikkat çekeni de, Oppo’nun ülkemizde açtığı fabrikaydı. Fabrikaya dair bazı verileri paylaşan Johnny Zhang, bu fabrikada 800’ün üstünde insanın istihdam edildiği verisini de teknoloji basınıyla paylaştı.

Ardından lansmana dahil olan Canalys yetkililerinden Benjamin Stanton, Oppo’dan ve şirketin kaydettiği gelişimden bahsetti. Canalys’e göre Oppo, Avrupa’ya giriş zamanı baz alınarak düşünüldüğünde Avrupa’daki en genç şirketlerden biri. Buna rağmen Oppo Avrupa’daki en büyük 4. akıllı telefon üreticisi konumuna ulaşmayı şimdiden başarmış durumda. Benjamin Stanton’a göre Oppo kısa sürede bu başarıya ulaşmasını; Avrupa insanının temel ihtiyaçlarını iyi analiz ederek ve bu analizler sonucu stratejilerini doğru belirlemesine borçlu.

Oppo, AR&GE için 7 milyar dolar bütçe ayırmış durumda

Oppo’nun artan bir ivmeyle AR&GE çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Johnny Zhang, şirketin yeni teknolojiler için bugüne kadar 7 milyar dolar bütçe ayırdığını belirtti. Hızlı bir şekilde AR&GE ve inovasyon süreçleri yöneten şirket Zhang’ın belirttiğine göre şimdiye kadar 65.000 patent başvurusu yaptı ve 35.000 patente sahip. Bu patentlerin bir kısmı da yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yazılım alanlarında.

Lansmandan çok fazla bahsettin, artık yeni ürünleri anlat dediğinizi duyar gibiyim. Gelin o halde Reno6 Pro 5G ile başlayalım.

Reno6 Pro 5G neler sunuyor

Oppo ilk olarak, Reno6 Pro 5G’nin neden özel bir cihaz olduğu sorusuyla ürünü tanıtmaya başladı. Bu soruya verdikleri ilk cevap da Reno6 ailesinin tasarım detayları ve kamera özellikleri olarak yanıtlandı. 50MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak olan Reno6 Pro modelinde Oppo’nun ince ve kavisli tasarımı öne çıkıyor. Kamera tarafında da, yazılımsal anlamda yapılan ciddi geliştirmeler mevcut.

Kamera tarafında bizim ilgimizi çeken detaylardan biri de, lenslere ek olarak LED ışıkla beraber sunulan renk sensörü oldu. Renk doğruluğunu artırmak için yerleştirildiği söylenen bu sensör, fotoğraf ve videolardaki renk doğruluğunu artıracak gibi görünüyor. Ana kamerayla ilgili en çok dikkat çeken detaysa, 50MP’lik bu lensin Sony ve Oppo iş birliğiyle üretilmiş olması. Sony IMX766 sensöre sahip olan bu ana kamera Reno6 Pro 5G için dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Bokeh video

Bokeh video efekti bugüne kadar sadece profesyonel cihazlarla elde edilebiliyordu. Oysa Oppo’nun yeni görüntü algılama teknolojisini kullanan Reno6 Pro 5G, zahmetsiz bir şekilde bokeh videolar çekmeye olanak tanıyor. Nasıl çalıştığını test etmek istediğimiz en önemli özellik olan bokeh video bize kalırsa birçok kullanıcının Reno6 Pro 5G’yi tercih etmesi için önemli bir seçenek haline gelebilir.

Snapdragon 870

Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisine sahip olan cihaz, 12 GB RAM’e sahip olmasının yanında RAM artırma teknolojisini de sunabiliyor. RAM artırma teknolojisiyle toplam RAM değeri +7 GB’a kadar artırılabilen cihaz, toplamda 19GB RAM sunabiliyor.

Ayrıca Dolby Atmos destekli stereo hoparlör sunulması da Reno4 ve Reno5 modellerinde uzun süredir eleştirdiğimiz bir konuyu Oppo’nun dikkate aldığını bizlere gösteriyor. Hızlı şarj tarafında da yine 65W değerinde bir hızlı şarj sunulmuş durumda.

Reno6 5G ve Reno6 4G ile ilgili lansmanda fazla bir bilgi verilmezken; lansmanın yıldızı Reno6 Pro 5G oldu. Reno6 ailesine ek olarak tanıtılan diğer ürün de Oppo’nun Enco Free 2 modeli oldu.

Oppo Enco Free2

DynaAudio ortaklığıyla geliştirilen Oppo Enco Free2, kişiselleştirilmiş ses profili oluşturma gibi özelliklere sahip. Özellikle gürültü engelleme ve ergonomi gibi konularda iddialı olan kulaklık yeni dönemde Oppo’nun TWS ürün gamındaki en önemli kulaklıklardan biri olacak.

Ek olarak lansmanda 2 ay içinde Oppo ekosistemine katkıda bulunacak bir IoT ürün geleceği duyuruldu fakat bu ürünle ilgili ser verilip sır verilmedi.

Oppo ve OnePlus birleşiyor mu?

Lansmanın soru cevap bölümünde biz de HWP olarak yakın zamanda Oppo’nun OnePlus ile birleşip birleşmeyeceğini ve Oppo’nun diğer markalarla nasıl bir ilişki içinde olacağını sorduk.

CEE Bölge Müdürü Johnny Zhang ise sorumuzu, şu şekilde yanıtladı; “Bir dönem OnePlus ile AR&GE için iş birliği yapmıştık ve onlarla entegrasyon içindeydik. Fakat artık bu iki şirket birbirinden tamamen bağımsız 2 şirket olarak yoluna devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Ayrıca Oppo markası olarak diğer markalarla bir bağ kurmamız mümkün değil; zaten bu durum Oppo olarak şirket politikamıza da aykırı. O yüzden rahatlıkla Oppo’nun yoluna bağımsız bir şekilde devam edeceğini söyleyebilirim.”

Oppo Reno6 ailesinin ülkemize ne zaman geleceği ve hangi fiyatlarla satılacağı ise hala büyük bir merak konusu.