Snapdragon 835’li Windows Laptoplar Geliyor!

Qualcomm’un bu seneki tepe Android telefonlarına sunduğu Snapdragon 835 yonga seti yakında Windows 10 işletim sistemini barındıran dizüstü bilgisayarlarda da yer alacak.

Qualcomm’un Hong Kong’da düzenlediği 5G etkinliğinde verdiği bilgiye göre Qualcomm’un en güçlü yonga seti olan Snapdragon 835, tepe modeli Android telefonların yanı sıra Windows laptoplara da geliyor. Geçtiğimiz sene Snapdragon 820 ile gelen laptoplar görmüştük, ancak fazla dillendirilmeyince silinip gitmişti.

Şimdi daha güçlü çipseti ile fark yaratmak isteyen Qualcomm, Aralık ayında yeni laptopların geleceğini ve gücünü Snapdragon 835’ten alacağı bilgisini verdi. Performans bakımından daha iyi olacağı vurgusu yapılan bu cihazlar, aynı zamanda güç tasarrufu konusunda da cimri davranacağı bilgisi veriliyor.

100’den fazla cihazın Snapdragon 835 kullanacağı bilgisinin verildiği etkinlikte batarya tasarrufu konusunda cihazların bir günden uzun süren batarya sürelerine ulaşabileceği bilgisi de verildi. Bu cihazların tahminimize göre hibrit cihazlar olacağını düşünmemiz gerekirken Intel ve AMD laptoplar karşısında nasıl bir konumda duracağı ise merak konusu.

Bakalım S835’li laptolar hakkında gelecek sonuçlar nasıl olacak, hep beraber göreceğiz.