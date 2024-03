Snapdragon 8 Gen 4 performansıyla ilgili yeni söylentiler, mobil teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Önceden, bu yeni işlemcinin saat hızlarının 4,00 GHz’e ulaşabileceği konuşuluyordu ve bu, önceki nesil Snapdragon 8 Gen 3 ile önemli bir farklılık oluşturuyordu, zira Gen 3’te Cortex-X4 çekirdeği 3,30 GHz’e kadar yükselebiliyordu. Ancak, yeni iddialar, Snapdragon 8 Gen 4’ün saat hızlarının daha da artacağını öne sürüyor; tahminen 4,30 GHz’e kadar çıkacak olan bu hızlar, Qualcomm’un bu alanda Snapdragon X Elite ile rekabet edebileceğini gösteriyor.

Ancak, bazı kaynaklar bu iddialara temkinli yaklaşıyor. Bir akıllı telefonun içinde bu tür yüksek saat hızlarını uzun süre korumanın mümkün olup olmadığı hala belirsizliğini koruyor. Ancak, @negativeonehero’a göre, Snapdragon 8 Gen 4’ün test edilmekte olduğu ve Nisan ayında tamamlanıp Haziran ayında üreticilere gönderileceği belirtiliyor. Ayrıca, aynı kaynak, hız aşırtmalı versiyonların da mevcut olacağını ancak saat hızlarıyla ilgili detayların henüz paylaşılmadığını belirtiyor.

Bununla birlikte, @negativeonehero’un bir resim paylaşması, yonga setinin tek çekirdekli güç tüketiminin 4,30 GHz hızında çalışırken 10W’a ulaşabileceğini gösteriyor. Ancak, aynı frekans, sıcaklık artışı nedeniyle, Apple’ın A17 Pro çekirdeklerinin ulaşabileceği en yüksek sınır olan 3,80 GHz’e düşürülebilir. Bu durumda, Snapdragon 8 Gen 4’ün performans çekirdekleri, Snapdragon X Elite ile benzer seviyelere ulaşabilir.

İlginizi Çekebilir: Redmi Note 13 Pro+ 5G ile PUBG Mobile ve eFootball 2024 Oyun Testi | MediaTek Dimensity 7200 Ultra

Bazı uzmanlar, bir akıllı telefonun bu tür performans seviyelerine ulaşmasının zor olduğuna inanıyor. Bunun nedeni, cihazın sınırlı alanı ve soğutma kapasitesinin, Snapdragon 8 Gen 4’ün en yüksek saat hızlarına ulaşmadan önce doygunluğa ulaşacak olması. Ancak, bazıları, sıvı soğutma teknolojisi gibi ileri soğutma çözümlerinin, bu hızlarda çalışmayı mümkün kılacağını öne sürüyor. Ancak, bu tür yeniliklerin maliyeti göz önüne alındığında, üreticilerin bu yöne yatırım yapmayı tercih edip etmeyecekleri belirsiz.

There’s no way the clock speed can match X Elite lol pic.twitter.com/4lfVbRtcq8

— Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) March 3, 2024