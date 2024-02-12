Xiaomi markasının orta üst konumlandırdığı yeni telefonu Redmi Note 13 Pro+ 5G’yi bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi 30 dakika boyunca bir oyun 30 dakika boyunca da diğer oyunu oynuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan eFootball 2024 oynuyoruz.

Redmi Note 13 Pro+ 5G segmentindeki tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir telefon. MediaTek Helio G99-Ultra işlemcisi, 12GB RAM’i ve 5000 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir model olmuş. Peki siz Redmi Note 13 Pro+ 5G’nin oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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