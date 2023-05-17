Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Qualcomm’un önceki nesillerine dayanan başarısının yanı sıra, yeni yonga setinin daha yüksek performans sağlaması bekleniyor. Ice Universe tarafından paylaşılan içeriden bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 3, önceki nesil yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2’den farklı olarak 1+5+2 çekirdek konfigürasyonu sunacak. Bu, daha güçlü performans çekirdekleri ve potansiyel olarak daha yüksek frekanslar sunabileceği anlamına geliyor. Ancak, CPU çekirdekleri ve frekansları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Snapdragon 8 Gen 3’teki Adreno 750 GPU’nun “büyük ölçüde geliştirilmiş” performansa sahip olacağı ve yonga setinin önceki modelde bulunan 8MB L3 önbelleğe kıyasla 10MB L3 önbelleğe sahip olacağı da Ice Universe tarafından belirtiliyor. Qualcomm, önceki nesil yonga setlerinde olduğu gibi, genel enerji verimliliğini korumayı hedefliyor.

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Snapdragon 8 Gen 3’ün piyasaya sürülmesi bu yılın sonlarında planlanıyor ve OnePlus, bu yonga setini kullanan bir cihaz üzerinde testler yapıyor. Ayrıca, söylentilere göre Galaxy S24 Ultra’nın tüm bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3’ü içerebileceği düşünülüyor.

Snapdragon 8 Gen 3’ün gelişi, Samsung’un Exynos 2400’ü ile rekabet edebileceği düşünülüyor. Önceki nesil Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 1, yüksek beklentiler belirleyerek kendilerini olağanüstü yonga setleri haline getirdi. Ayrıca, MediaTek Dimensity 9300’ün iki Cortex-X4 ana çekirdeği dahil ederek Snapdragon 8 Gen 3’e rakip olacağı ve pazardaki rekabeti artıracağı söyleniyor.