2022 yılının sonlarına doğru Snapdragon, 2023 yılının amiral gemisi yonga setlerinden birisi olacak olan Snapdragon 8 Gen 2’yi piyasaya sürmüştü. 2023 yılının başından beri bu yonga setine sahip bir çok akıllı telefonu seri üretimde gördük. Geldiğimiz noktada bugün ise Snapdragon 8+ Gen 2 yonga setine sahip Red Magic 8S Pro AnTuTu testinde görüntülendi. Detaylara bakalım.

AnTuTu testinde Snapdragon 8+ Gen 2 yonga setine sahip olan Red Magic 8S Pro, 1.704.113 puan aldı. Bunun öncesinde Red Magic 8 Pro+ 1.304.945 puan ile AnTuTu testinde liderdi.

Kıyaslandığı zaman testteki en önemli gelişme CPU tarafında olmuş. Red Magic 8 Pro+ CPU testinde 275.416 puan alırken Red Magic 8S Pro 436.089 puan aldı. GPU tarafında ise Red Magic 8 Pro+ 573.926 puan alırken Red Magic 8S Pro 642.666 puan aldı.

2023 yılını yarıladık. Bu süre zarfında başta Samsung, Xiaomi, Oppo gibi markalar olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisinin Snapdragon 8 Gen 2 yonga setli akıllı telefonları piyasaya sürdüğünü gördük. Şimdi ise Snapdragon 8+ Gen 2 yonga seti yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Bu bağlamda 2023 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde bu yonga setinin kullanıldığı akıllı telefonları bol bol göreceğiz gibi duruyor. Yüksek ihtimalle Snapdragon 8+ Gen 2 yonga setli ilk akıllı telefon Red Magic 8S Pro olacak. Akıllı telefon piyasaya sürüldüğü zaman Snapdragon 8+ Gen 2 yonga seti hakkında daha detaylı bilgilere ve daha detaylı testlere sahip olacağız.