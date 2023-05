Çinli teknoloji devi Vivo, şirketin geçen yılki S16e’nin halefi olan en yeni Vivo S17 serisi telefonu vivo S17e modelini bugün Çin’de tanıttı. 300 dolar fiyat etiketine sahip olan bu telefon sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gelin telefonun özelliklerine göz atalım.

Telefonda bizleri 6,78 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran karşılıyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek Dimensity 7200 yonga setini görünüyor. RAM tarafında ise 8 GB RAM’in yanında telefonun 12 GB RAM’li sürümü de bulunuyor. 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon kamera tarafında da iddialı.

Telefonun arkasında 64MP kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP ikincil kamera ve önünde ise 16MP ön kamera görüyoruz. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 66W hızlı şarj destekli 4.600 mAh kapasiteli batarya ile çıkan telefon ilk olarak Çin ve Hindistan pazarında satışa sunulacak. Bu modelin ülkemiz pazarına da gelmesi bekleniyor.

vivo S17e özellikleri

6,78 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran

2,8 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 7200 4nm işlemci

Mali-G610 MC4 GPU

8 GB / 12 GB LPDDR4X RAM

128 GB / 256 GB (UFS2.2) depolama

OriginOS 3 ile Android 13

64MP kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP ikincil kamera, Aura ışığı

16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

USB Type-C ses, Stereo Hoparlörler, Yüksek Çözünürlüklü ses

Boyutlar:164,20×74,90×7,4 mm

Ağırlık: 178g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), USB Tip-C, NFC

66W hızlı şarjlı 4600mAh kapasiteli batarya