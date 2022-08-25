Tanıtımı geçtiğimiz haftalarda yapılan OnePlus 10T’yi elimize geçirdik ve ilk defa sizlerle beraber koruma bantlarını söküp kutu içerisinde neler var neler yok diye göz attık! OnePlus 10T sunduğu amiral gemisi işlemcisi ve 150W SuperVOOC şarj hızı ile dikkat çekiyor.

OnePlus 10T Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.7 inç Fluid AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB Depolama

Batarya: 4800 mAh

Şarj: 150W SuperVOOC

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, BT 5.2

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