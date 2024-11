Snapdragon 8 Elite ile mobil oyun performansında dev devrim! Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite, oyunseverlerin dikkatini üzerine çekiyor. Son yapılan testlerde, bu güçlü işlemci Cyberpunk 2077 gibi grafik yoğun oyunları 60 FPS’te çalıştırmayı başardı. Böyle bir performansın, mobil cihazlarda yüksek grafik kalitesi ile oynanabilmesi önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bir XDA kullanıcısının paylaştığı test sonuçlarına göre, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle Cyberpunk 2077 oyunu, 60 FPS’te oynanabiliyor. Bu başarıyı elde edebilmek için oyunun 720p çözünürlükte ve düşük grafik ayarlarında çalıştırılması gerekiyor. Ayrıca bu denemede, kare oluşturma teknolojisi olan AMD FSR veya benzeri bir yazılımın da kullanıldığı görülüyor. Tüm bu faktörler, mobil cihazlarda bu tür oyunların oynanabilirliğini daha gerçekçi hale getiriyor.

