Snapdragon 8 Elite ile mobil oyun performansında dev devrim! Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite, oyunseverlerin dikkatini üzerine çekiyor. Son yapılan testlerde, bu güçlü işlemci Cyberpunk 2077 gibi grafik yoğun oyunları 60 FPS’te çalıştırmayı başardı. Böyle bir performansın, mobil cihazlarda yüksek grafik kalitesi ile oynanabilmesi önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Snapdragon 8 Elite ile 60 FPS’te Cyberpunk 2077 Deneyimi

Bir XDA kullanıcısının paylaştığı test sonuçlarına göre, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle Cyberpunk 2077 oyunu, 60 FPS’te oynanabiliyor. Bu başarıyı elde edebilmek için oyunun 720p çözünürlükte ve düşük grafik ayarlarında çalıştırılması gerekiyor. Ayrıca bu denemede, kare oluşturma teknolojisi olan AMD FSR veya benzeri bir yazılımın da kullanıldığı görülüyor. Tüm bu faktörler, mobil cihazlarda bu tür oyunların oynanabilirliğini daha gerçekçi hale getiriyor.

Cyberpunk 2077 locked at 60fps (720p / Low settings) on the snapdragon 8 Elite. pic.twitter.com/aKVgZOhozu — LetCook (@cozy_OSS) November 17, 2024

Daha önceki testlerde de Snapdragon 8 Elite‘in üzerindeki Adreno 830 GPU’nun, AMD Radeon 780M entegre grafik biriminden daha yüksek performans sunduğu görülmüştü. Bu yeni nesil işlemci, mobil oyun performansını yeni bir seviyeye taşıyor ve oyuncular için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Qualcomm’un bu işlemcisi, sadece oyunlarda değil, aynı zamanda emülatör performansında da dikkat çekici sonuçlar sunuyor. Yapılan denemelerde, henüz piyasaya sürülmemiş olan bir emülatörle daha da yüksek performans elde edilmesi bekleniyor. Geliştiriciler tarafından yapılacak optimizasyonlar ile mobil cihazlarda AAA oyunları çok daha akıcı bir şekilde oynanabilir hale getirmek mümkün olacak.

Snapdragon 8 Elite, mobil dünyada hem oyuncular hem de teknoloji meraklıları için büyük bir devrim niteliği taşıyor. Özellikle yüksek performanslı oyunların mobil cihazlara daha fazla entegre olmasıyla birlikte, bu işlemci mobil oyun deneyimini yeniden tanımlıyor.

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