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Snapdragon 690, Qualcomm’un uygun fiyatlı 5G destekli işlemcisi olacak
5G destekli olacak olan yeni Snapdragon 600 serisi işlemci olacak olan Snapdragon 690 ile alakalı detaylar, Qualcomm tarafından açıklandı. Snapdragon 690, 120 Hz ekran yenileme hızlarından tutun 4K HDR video kayıt desteğine kadar birçok özelliği destekleyebilecek. Snapdragon 690’ın en önemli özelliği ise, Qualcomm’un piyasaya sunduğu en uygun fiyatlı 5G destekli işlemci olacak olması.
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Snapdragon 690 5G ile ilgili neler biliyoruz
Şimdiye kadar Snapdragon 600 serisi içinde 120 Hz ekran yenileme hızını destekleyebilen tek model olan Snapdragon 690, HDR 10 ve HDR 10+ gibi özellikleri de destekleyecek. Rec 2020 renk gamına sahip olacak olan işlemci, birçok beklentiyi karşılayabilecek yapıda olacak gibi görünüyor. Ayrıca Snapdragon 600 ailesinin bu yeni üyesinin, Quick Charge 4.0+ desteğine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
ARM’ın Kryo 560 mimarisine sahip olan bu işlemci, toplam 8 çekirdekten oluşuyor. 2.0 GHz hızları destekleyebilen 2 adet Cortex A-77 çekirdeğe ek olarak; 6 adet Cortex A-55 çekirdek bulunuyor. Cortex A-55 çekirdekler ise, 1.7 GHz hızları destekleyebiliyor. Bu altyapı ile, Snapdragon 690 modelinin, Snapdragon 675’ten %20 daha fazla performans verebilmesi bekleniyor. Fakat ne kadar son teknolojilere haiz olarak görünse de; bir üst serinin üyesi olan Snapdragon 730 ve 730G’den performans anlamında hala geride kalıyor. Snapdragon 730 modellerinin 2.3 GHz hızları destekleyebildiğini de belirtelim. Snapdragon ailesinin yeni üyesi, LPDDR4x Ram’ler ile de tam uyuma sahip. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Toyota ve MIT, daha güvenilir otonom sürüş için birlikte çalışıyor!
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institue of Technology (MIT) ve Toyota, daha insansı tepkiler veren otonom sürüş için güçlerini birleştirdi.
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Otonom sürüş denilen şey aslında algılayıcı ve radarlar yardımıyla, aracın çevresini algılamasını temel alan bir sistem. Yani araç çevresini ne kadar iyi tanırsa, sürüşün güvenlik seviyesi de o derece yükseliyor. Bilgisayarların, geçmiş deneyimlere dayanarak öğrenmesi veya ön görülemeyen durumlar için bazı kalıpları öğrenmesi de bu durumun iç yüzü diyebiliriz.
Yukarıda bahsi geçen tanımlar, Toyota ve MIT‘nin üzerinde çalıştığı projenin ta kendisi. Bu ikili, DriveSeg adı verilen yeni bir açık kaynaklı veri kümesi yayınladı. DriveSeg, otonom sürüş sistemleri için dış ortamı görsel bir bilgi haline getirerek, yapay zeka için kaynak ortaya koyan bir oluşum.
Bu projede MIT adına çalışan baş araştırmacı Bryan Reimer, “Bu veri kümesini araştırmacılara, sektöre ve diğer geliştiricilere ulaştırmak temel amacımız. Böylelikle onlara, yeni nesil otonom sürüş ve otomotiv güvenlik teknolojilerine dair geçici yapay zeka modellemeleri için yeni bir bakış açısı kazandırmayı, onları yönlendirmeyi umuyoruz.” dedi. “Toyota İşbirlikli Güvenlik Araştırma Merkezi ile uzun zamandır devam eden ortak çalışmamız, gelecekteki güvenlik teknolojilerini etkiledi” diye ekledi.
DriveSeg, buradaki linkten ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Veriler, manuel sürüm ve yarı otonom sürüm olarak iki kısımdan oluşuyor. Manuel sürüm, Massachusetts bölgesindeki gündüz sürüşleri esnasında kaydedilen, 3 dakikalık yüksek kaliteli video ile birlikte yer alıyor. Yarı otonom sürümde ise toplamda 20 bin karenin üzerinde görüntü barındıran, 10’ar saniyelik 76 adet yüksek kaliteli videolar yer alıyor. Bu veriler MIT İleri Araç Teknolojileri Konsorsiyum‘undan alınmış.
Toyota İşbirlikli Güvenlik Araştırma Merkezi kıdemli mühendisi Rini Sherony, “Öngörücü güç, insan zekasının belki de en önemli parçası. Arabayı kullandığımız her seferde, potansiyel riskleri belirlemek ve daha güvenli kararlar almak için çevremizi sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu veri kümesini, otonom sürüş sistemler ve dış çevrenin karmaşıklıklar adına en uygun gelişmiş güvenlik sistemleri üzerindeki araştırmaları hızlandırmak için paylaşıyoruz.” dedi.
Bu veri akışının, dinamik gerçek dünya koşullarına yakından benzemesi sebebiyle daha organik senaryo kalıplarının üretilmesine yardımcı olacağı düşünülüyor. Yani makine öğrenmesi ile daha gelişmiş davranışlar ve tahminlerle güvenli sürüş, bambaşka boyutlara çıkabilir.
Kaynak: Carscoops, MIT
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En iyi modem modelleri – Satın almadan önce nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi modem modelleri makalemizde, bir modem satın almadan önce nelere dikkat etmelisiniz konusunu açıklıyoruz. Ayrca ihtiyacınıza göre satın alabileceğiniz modelleri de sizin için sıralıyoruz.
Bildiğiniz gibi modemler, evimizde ya da işyerimizde internet kullanabilmek için ihtiyaç duyduğumuz yegane ürün. Ayrıca son dönemde akıllı TV, akıllı telefonlar, tablet, dizüstü bilgisayarlar ve diğer internet bağlantısına sahip ürünlerin artması, seçeceğimiz modemin önemini arttırdı. Hem kablolu hem de kablosuz bağlantının stabil ve hızlı olabilmesi adına, güncel teknolojileri bünyesinde barındıran bir model seçmek şart. Dilerseniz ilk olarak modem satın almadan önce dikkat etmeniz gereken kriterleri sıralayalım.
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Modem satın alırken nelere dikkat etmek gerek?
Bu konuda göz önüne almanız gereken ilk kriter, evinizde veya ofisinizde kullanacağınız internet paketinin ne olduğu. Zira modemler, destekledikleri bağlantı türlerine göre birbirlerinden ayrılıyor. Bu noktada bildiğiniz gibi ADSL, VDSL, VDSL2 ve fiber gibi farklı bağlantı türleri karşımıza çıkıyor. O nedenle eğer evinizde VDSL2 bağlantısını kullanacaksanız, bu bağlantı türüne uyumlu bir modem almanız gerekiyor.
Modem satın alma kararı vermeden önce dikkat etmeniz bir diğer konuda hem kablolu hem de kablosuz bağlantı desteği. Zira güncel bir modem satın alıyorsanız, Ethernet bağlantısı tarafında Gigabit desteği olması önemli. Kablosuz bağlantı tarafında ise 802.11ac ve 802.11ax standartları arasından bir seçim yapmanız gerekiyor. Eğer günümüzün en iyi kablosuz bağlantı desteğine, yani Wi-Fi 6’ya sahip olmak istiyorsanız bu konuda 802.11ax destekli bir model almak oldukça mantıklı olacaktır. Zira hem Wi-Fi 6 ile birlikte gelen tüm yeni özelliklere sahip olur hem de uzun süre değiştirmeden kullanabileceğiniz bir model satın almış olursunuz. Tabii ki bu noktada Wi-Fi 6 özelliklerinden faydalanabilmek için modeminizle birlikte akıllı telefon veya PC gibi ürünlerinizin de bu desteğe sahip olması gerektiğini unutmayın.
Genel hatlarıyla aslında modem satın almadan önce dikkat etmeniz gereken temel konular bunlar. Ancak tabii ki kişinin ihtiyacına göre dikkat etmesi gereken ek özellikleri de unutmamak lazım. Örneğin eğer çocuklu bir aileden bahsediyorsak “ebeveyn kontrol” desteği sağlayan bir modem almak, çocuklarınızın internetteki güvenliğini sağlayabilmek adına işinizi kolaylaştıracaktır.
En iyi modem modelleri
ADSL için modem tavsiyesi
Eğer ADSL bağlantısı için bir modem ihtiyacınız varsa, bu standarta uygun oldukça da bütçe dostu birçok model var. Örneğin TP-LINK TD-W8961N modeli.
ADSL2+ standartına kadar bağlantı desteği sunan modelde iki adet yüksek çekim kapasitesi sunan 5dBi Wi-Fi anten bulunuyor. Beyaz renkli sade bir tasarım anlayışına sahip model, “kolay kurulum sihirbazı” sayesinde dakikalar içerisinde hazır hâle gelebiliyor. WPS tuşu sayesinde, ağınıza dahil etmek istediğiniz farklı ağ ürünlerini tek bir tuşla birbirine eşleştirebilmek mümkün. Son olarak SPI güvenlik duvarları ve WPA2 şifreleme gibi özellikler de modemin öne çıktığı noktalar arasında.
VDSL / VDSL2 için model tavsiyesi
Eğer evinizde VDSL ya da VDSL2 standartında bir internet bağlantısı kullanacaksanız, Zyxel VMG3925 gibi bir modem almalısınız.
802.11ac kablosuz ağ standartını destekleyem model, 1300 Mbps’e kadar kablosuz bir hız sunabiliyor. Arkasında 4 adet gigabit Ethernet yuvası barındıran cihazda ayrıca ağa dahil etmek istediğiniz farklı ürünler için bir de USB yuvası konumlandırılmış. Bu modelin ilginç yanlarından biri “G.vector” teknolojisini kullanıyor olması. Veri akış hızını düzenleyen bu teknoloji, özellikle oyun oynayan ve stabil bir bağlantıya ihtiyaç duyan insanlar için oldukça faydalı.
Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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MediaMarkt’tan ‘Çocuklar İçin Yaz Tatili Hediyesi’ kampanyası
MediaMarkt, 21 Haziran tarihine kadar devam edecek Çocuklar İçin Yaz Tatili Hediyesi kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında akıllı telefondan tablete, oyun konsolundan notebook’lara, akıllı saatlerden drone’a çocukların yaz tatiline eğlence katacak ürünler indirimde!
Öne çıkan indirimli ürünler neler?
RAMPAGE MEEPO PLUS oyuncu ekipmanları seti
Rampage’in içerisinde gökkuşağı aydınlatmalı USB oyuncu klavyesi, mouse, kulaklık ve mouse pad’den oluşan oyuncu ekipmanları seti indirimle beraber 269 TL yerine 229 TL’ye satılıyor. Bu setle beraber oyun oynamayı seven çocuklar, tüm ekipman ihtiyacını uygun fiyatla karşılamış oluyor.
LENOVO Ideapad L340 dizüstü bilgisayar
Dizüstü bilgisayarında oyun oynamak isteyenlere hitap eden Lenovo Ideapad L340 modeli, kampanya kapsamında 7499 TL yerine 6699 TL’ye satılıyor. Cihazda Nvidia GTX 1050 ekran kartıyla beraber Intel Core i5-9300HF işlemci yer alıyor. Ayrıca 512 GB SSD depolama ve 8 GB’lık da bir RAM kapasitesi sunuluyor.
Sony PS4 Slim 500GB
Yanında GTA 5, Days Gone, God of War ve Fortnite gibi güçlü oyunların hediye edildiği Sony PlayStation 4 Slim 500 GB modeli, kampanya kapsamında 3599 TL‘ye satılıyor.
İndirime giren diğer ürünler neler?
Çocuklar İçin Yaz Tatili Hediyesi kampanyası kapsamında indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.