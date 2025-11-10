Epic Games oyunculara yine büyük bir jest yaptı! Her hafta ücretsiz oyun kampanyalarıyla milyonlarca kullanıcıyı platformuna çeken dev şirket, bu kez de üç yeni oyunu bedelsiz olarak sunacağını duyurdu. Peki bu hafta hangi oyunlar ücretsiz olacak?

Epic Games yeni ücretsiz oyunu açıklandı! Epic haftanın ücretsiz oyunu ne? (13-20 Kasım)

Epic Games her hafta düzenli olarak sunduğu ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu haftaki ücretsiz oyun listesinde üç farklı türden yapım yer alıyor: ScourgeBringer, Songs of Silence ve Zeho Hour. Oyunseverlerin 13 Kasım – 20 Kasım tarihleri arasında bu oyunları kütüphanelerine tamamen ücretsiz ekleyebileceği açıklandı.

Listede öne çıkan oyunlardan ScourgeBringer, hızlı aksiyon yapısı ve akıcı kontrolleriyle dikkat çekiyor. Bu roguelike türündeki platform oyunu, refleks odaklı oynanışıyla oyunculara oldukça dinamik bir deneyim sunuyor. Epic, bu oyunu özellikle tempolu ve meydan okumayı seven oyuncular için öne çıkarıyor.

Bir diğer ücretsiz oyun olan Songs of Silence, sıra tabanlı 4X strateji unsurlarını, deste oluşturma ve otomatik savaş mekanikleriyle harmanlayan oldukça derin bir yapıya sahip. Görsel tasarımı ve müzikal atmosferiyle öne çıkan bu yapım, strateji oyunlarını sevenler için Epic Store’da kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak gösteriliyor.

Üçüncü oyun Zeho Hour ise tamamen farklı bir deneyim sunuyor. Çevrim içi takım tabanlı taktiksel bir FPS olan bu yapım, kurgusal haritalarda geçen rekabetçi savaşlarıyla dikkat çekiyor. Epic, çok oyunculu aksiyonu sevenler için bu oyunun özellikle takım koordinasyonunu ön plana çıkaran yapısıyla eğlenceli bir alternatif olacağını belirtiyor.

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games ücretsiz oyun kampanyasına katılmak ve oyunları kalıcı olarak kütüphanenize eklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Epic Games Store’un web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Mağaza sekmesinden veya bu bağlantıdan oyunları bulun. Oyunun sayfasındaki “Yükle” butonuna tıklayın. Hesabınızla giriş yaptıktan sonra, fiyat 0 TL olarak görünecektir. Onaylayarak oyunu kütüphanenize ekleyin. Artık oyun sonsuza kadar sizin. Dilediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Epic haftanın ücretsiz oyunlarını nasıl buldunuz? Sizce platformun ücretsiz oyun politikası oyun dünyasının geleceğini nasıl şekillendiriyor?