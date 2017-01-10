Snapchat’in Yeni Uluslararası Merkezi İngiltere’de Olacak

Popüler sosyal ağ Snapchat’in geliştirici firması olan Snap yeni uluslararası merkezinin Londra’da yer alacağını açıkladı.

Bu Snapchat gibi Amerikan markası için aslında anlaşılmadık bir durum. Çünkü Google, Facebook veya Uber gibi büyük Amerikan şirketleri genelde merkezlerini Lüksemburg ya da İrlanda’da açıyor. Çünkü bu ülkelerdeki düşük vergi oranları bir çok firmanın işine geliyor. Ancak bu firmalar vergi konusunda sürekli bir eleştiri altında. Snap’in buradaki hareketi akıllı bir hareket olabilir. Şirket böylelikle gelecekte vergi kaçırmak gibi ithamlarla karşılaşmak istemiyor olabilir.

Snap’in İngiltere’de merkez açması şu anlama geliyor. Şirketin yerel bir ofisi olmayan bütün ülkelere reklam satışı İngiltere üzerinden yapılacak. Ülkedeki yüksek vergi oranları yakın zamanda şirket için çok zorlayıcı olmayabilir. Snap hali hazırda kar eden bir şirket ve bunu reklamlarla desteklemesi çok kolay.

Snap’in 2017 yılında 1 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Google’ın 2017 geliri ise 4 milyar dolar civarında tahmin ediliyor. Bu önemli bir fark olabilir ancak Snap rakiplerine göre 8 kat daha hızlı büyüyor.