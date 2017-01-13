Snapchat Üzerinde Arama Yapmak Daha Kolay Hale Gelecek

Popüler platform Snapchat uzun süredir Facebook’un saldırısı altında ve yakın zamanda bu saldırıdan kurtulabilecek gibi de durmuyor.

Özelliklerinin sürekli olarak Facebook tarafından kopyalanmasına sesini çıkarmayan Snapchat her seferinde insanları şaşırtacak ve kendinden bahsettirecek bir özellikle geri gelmeyi biliyor. Platforma bu sefer gelen özellik ise arama ve konuşma başlatma üzerine.

Uygulama şimdilik sınırlı sayıda Android kullanıcısına sunulmuş bulunmakta. Bu güncelleme ile beraber arama barı uygulamanın hemen hemen bütün ekranlarında yer alıyor. Ayrıca kullanıcının kendi profiline gitmesi de oldukça basit. Kendi halinizin Bitmoji versiyonuna dokunduğunuz anda profilinize erişiyorsunuz.

Bir şey aramaya başladığınızda uygulamada bir de “Quick Chat” menüsü yer alıyor. Burada yer alan simgelerde en çok etkileşimde buılunduğunuz arkadaşlarınız. Aradığınız kişiyi bulduğunuzda ise üzerine tıklayarak konuşmaya başlıyorsunuz. Eğer o gün Hikayelerde bir gönderi paylaştıysanız bu direkt sizin profil kartınızda çıkıyor ve burada yer alan thumbnaile dokunarak yayınlanan Hikayeler gönderisini görebiliyorsunuz.