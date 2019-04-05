Snapchat, Tinder ve Houseparty’e geliyor

Snapchat hikayelerini, Tinder ve Houseparty gibi üçüncü taraf uygulamalara taşıyor, çünkü dış geliştiricilerle olan ilişkilerini derinleştiriyor. Snap, bu hamlesini perşembe günü Los Angeles’taki Ortak Zirvesi’nde duyurdu.

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Snapchat hikayelerini diğer uygulamalara gönderebilecek

Yeni entegrasyonlar, şirketin geliştirici platformu olan SnapKit‘in yeni bir dizi özelliği olan AppStories’in bir parçası. Entegrasyonlar kullanıma açıldığında, insanlar Snapchat içinde oluşturulan hikayeleri diğer uygulamalara gönderebilecekler. (Bu, bir Spotify parçasını Instagram hikayenize paylaşma biçiminize benzer.)

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Entegrasyonların hala geliştirilme aşamasında olduğu belirtilse de bu özelliği alan ilk uygulamalardan biri olan Tinder ile anlık eşleşmeleri doğrudan Snapchat’tan buluşma uygulamasına gönderebileceğiniz ve olası eşleşmelerin hikayenizi kontrol edebileceği anlamına gelir. Sonunda reklam koymak için doğal bir yer gibi gözükse de, şirket ürünün lansmanında reklam içermeyeceğini belirtti.

200’den fazla uygulama, kullanıcıların Snapchat ile diğer uygulamalara giriş yapmalarını, Bitmoji‘lerini getirmelerini, hikaye içeriğimizi görüntülemelerini ve çıkartmalarını Snapchat’e geri paylaşmalarını sağlayan gizlilik korumalı SnapKit’i zaten entegre etti.

AppStories, Hollywood’daki ortak zirvesinde bugün geliştiriciler için yapılan Snap duyuru paketinin bir bölümünü temsil ediyor. Şirket ayrıca, popüler Bitmoji avatarlarını, kullanıcıların kişiselleştirilmiş Bitmoji’lerini,akıllı saatlerinin ana ekranlarına ekleyebilecekleri Fitbit dahil olmak üzere daha fazla yere getirmeyi planlıyor.

Snapchat’in ayrıca duyurması gereken yeni bir reklam ürünü de vardı: reklam platformunu diğer uygulamalara yayacak bir hizmet olan Snap Audience Network. Bu yılın başlarında lanse edildiğinde, diğer geliştiriciler, Snap’ın dikey reklamlarını kendi ürünlerine dahil edebilecek ve geliri belirtilmeyen bir bölünmeyle paylaşabilecek. Netflix, GoFundMe, VSCO ve Anchor yakında uygulamalarından doğrudan Snapchat ile içerik paylaşabilecekler. Yatırımcılara Snap’ın hala büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanma nedenini veren bir hamle olarak görülüyor.