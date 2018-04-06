Snapchat, iPhone X için üç yeni yüz filtresi ekledi

Snapchat, iPhone X için sunduğu yeni güncellemesi ile üç yeni yüz filtresini uygulamaya ekledi. Telefonun ön yüzünde yer alan sensörleri kullanarak yüz haritasını çıkaran uygulama, bu sayede farklı yüz filtrelerini başarılı bir şekilde uygulayabiliyor.

Snapchat, iPhone X filtrelerinde neler var?

Bahsettiğimiz yüz filtreleri arasında 80’lerin dövüşçü maskeleri, mücevherli taç ve yüz maskeleri yer alıyor. Sözünü ettiğimiz maskeler ilk olarak geçtiğimiz yılın Eylül ayında gerçekleştirilen iPhone X lansmanında, Craig Federighi tarafından gösterilmişti. Şimdi ise herkesin kullanımına açılmış oldu.

Yeni iPhone X filtrelerini bulmak için, uygulamada ön kamerayı seçmeniz ve ekranın merkezinde yer alan tuşa uzun basmanız yeterli. Karşınıza çıkacak ilk üç filtre, TrueDepth ile çalışacak.