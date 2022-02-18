Snapchat, Lansmanından Neredeyse On Yıl Sonra Kullanıcı Adınızı Değiştirmenize İzin Veriyor!

Snapchat on yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürüyor ve hala çok önemli bir özelliğe sahip değil: Instagram, Twitter ve daha fazlası gibi sosyal medya uygulamalarında kolayca kullanılabilen kullanıcı adlarını düzenleme yeteneği sunuyor. Artık değil! Mesajlaşma platformu şimdi, mevcut olandan çok utanırsanız veya sıkılırsanız, sonunda Snapchat kullanıcı adınızı değiştirebileceğiniz ‘Kullanıcı adını değiştir‘ özelliğini ekledi.

Artık Snapchat Kullanıcı Adınızı Değiştirebilirsiniz!

Snapchat, kullanıcıların 23 Şubat’tan itibaren hem Android hem de iOS‘ta kullanıcı adlarını değiştirebileceklerini söylüyor. Bu özellik küresel düzeyde kullanıma sunulacak ve dolayısıyla tüm kullanıcılara ulaşacak.

Bu özellik, şimdiye kadar kullanıcı adlarından gerçekten korkan kişiler için bir seçenek olan Snapchat hesaplarını tamamen silme ve değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Kullanıcı adını değiştirmek kolaydır. Kullanıcıların tek yapması gereken, Profil bölümlerindeki Ayarlar seçeneğine gitmek, Kullanıcı Adı seçeneğini seçmek, yenisini girmek ve işte bu! Kullanıcı adınız sonunda güncellenecektir. Bu özellik şu anda pek çok kullanıcı için mevcut olmasa da, yakında herkese kullanıma sunulacak.

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Devam etmeden önce, dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. İlk olarak Snapchat, kullanıcıların kullanıcı adlarını yılda yalnızca bir kez güncellemelerine izin verir ve kullanıcılar geçmişte kullanılan bir adı kullanamaz. Ayrıca, kullanıcı adı değiştiğinde eskisi sonsuza kadar ortadan kalkacaktır.

Bilmeyenler için şu anda kullanıcı adınızı değiştiremeseniz de Snapchat görünen adınızı değiştirebilirsiniz. Yine Ayarlar -> İsim seçeneğine tıklayarak -> Beğendiklerinizi girerek yapabilirsiniz ve sıralanırsınız!

Snapchat sonunda en çok istenen özelliği sunduğundan, bu konudaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Ayrıca, özellik yayına girdikten sonra Snapchat kullanıcı adınızı değiştirip değiştirmeyeceğinizi bize bildirin.