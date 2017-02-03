Snapchat, iOS’ta Android’e Göre Çok Daha Fazla Kullanılıyor

Snapchat halka arza hazırlanırken şirket uygulamaya ait bazı bilgileri yayınladı ve bu bilgiler arasında kullanım istatistikleri de yer alıyor.

Snapchat tarafından yayınlanan istatistiklere göre uygulama Apple’ın işletim sistemi iOS’ta Android’e göre daha fazla kullanılıyor. Bu trendde şirketin öncelik listesinde Android’i alt sıraya iterek önce iPhone kullanıcı deneyimini geliştirmesini sağlıyor.

Şirketin halka arz raporlarında da bu politika açıkça belli. Raporda ” Ürün gelişimini Android işletim sistemi yerine iOS’u tercih ediyoruz.” ifadesi yer alıyor. Şirket Samsung, LG,Google, HTC ve diğer üreticilerin ürünlerini kullanan tüketicilerin iOS kullanıcılarının aldığı ürün kalitesini alamadığını biliyor. Şirket raporunun risk bölümünde ürünün Android versiyonun geliştirilmediği takdirde iOS kullanıcılarının azalmasının risk teşkil ettiği yer alıyor.

Akıllı telefon marketinin genelinde Android tercih ediliyor olabilir ancak Snapchat’in kullanıcı kitlesinde bu korelasyon yer almıyor. Android kullanıcılar platformun video kalitesinin iPhone’a göre çok düşük olduğundan şikayetçiydi. Videolar gerçektende iOS işletim sistemine sahip cihazlarda daha keskin ve daha akıcı gözüküyordu.